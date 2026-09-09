이정은이 '유퀴즈'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이정은이 '유퀴즈'에 출연한다. / 사진제공=tvN

배우 이정은이 슬럼프를 겪었다고 고백한다.9일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 359회에는 36년 차 배우 이정은이 출연해 자신의 연기 인생을 돌아본다.이정은은 20대에 무대 뒤 스태프로 일하며 배우의 꿈을 키웠다고. 여러 극단을 거치며 소품팀과 총무팀 등으로 일한 그는 뮤지컬 '빨래'를 통해 무대 위 배우로 자리 잡았다.경제적으로 어려웠던 시절도 털어놓는다. 직접 극단을 만들었다가 5000만원의 빚을 떠안게 된 이정은은 신하균, 지진희 등에게 돈을 빌리기도 했다고 밝힌다. 이후 녹즙 배달과 간장 판매, 호텔 서빙 등 각종 아르바이트를 하며 13년에 걸쳐 빚을 갚았다고 회상한다.40대부터는 TV와 영화로 활동 영역을 넓혔다. 김희원의 권유로 매체 연기를 시작한 이정은은 '미스터 션샤인', '눈이 부시게', '기생충', '동백꽃 필 무렵' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 특히 봉준호 감독과의 첫 만남과 영화 '옥자'의 목소리 연기를 위해 실제 유기농 돼지 농장을 찾아갔던 과정도 공개한다.50대에 전성기를 맞은 이정은은 예상 밖의 슬럼프도 고백한다. 그는 "작년에 슬럼프가 있었다"며 당시 "인생이 뭘까, 죽음이 뭘까"라는 생각을 할 정도로 죽음에 대해 깊이 고민했다고 밝힌다.이날 방송에서는 '동백꽃 필 무렵'과 최근 개봉한 영화 '경주기행'에서 이정은과 모녀로 호흡을 맞춘 공효진의 인터뷰가 공개된다. 공효진은 "엄마의 전성기를 제가 같이 누렸다"며 이정은에 대한 이야기를 전한다.'유퀴즈'는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr