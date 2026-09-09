배우 이정은이 슬럼프를 겪었다고 고백한다.
9일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 359회에는 36년 차 배우 이정은이 출연해 자신의 연기 인생을 돌아본다.
이정은은 20대에 무대 뒤 스태프로 일하며 배우의 꿈을 키웠다고. 여러 극단을 거치며 소품팀과 총무팀 등으로 일한 그는 뮤지컬 '빨래'를 통해 무대 위 배우로 자리 잡았다.
경제적으로 어려웠던 시절도 털어놓는다. 직접 극단을 만들었다가 5000만원의 빚을 떠안게 된 이정은은 신하균, 지진희 등에게 돈을 빌리기도 했다고 밝힌다. 이후 녹즙 배달과 간장 판매, 호텔 서빙 등 각종 아르바이트를 하며 13년에 걸쳐 빚을 갚았다고 회상한다. 40대부터는 TV와 영화로 활동 영역을 넓혔다. 김희원의 권유로 매체 연기를 시작한 이정은은 '미스터 션샤인', '눈이 부시게', '기생충', '동백꽃 필 무렵' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 특히 봉준호 감독과의 첫 만남과 영화 '옥자'의 목소리 연기를 위해 실제 유기농 돼지 농장을 찾아갔던 과정도 공개한다.
50대에 전성기를 맞은 이정은은 예상 밖의 슬럼프도 고백한다. 그는 "작년에 슬럼프가 있었다"며 당시 "인생이 뭘까, 죽음이 뭘까"라는 생각을 할 정도로 죽음에 대해 깊이 고민했다고 밝힌다.
이날 방송에서는 '동백꽃 필 무렵'과 최근 개봉한 영화 '경주기행'에서 이정은과 모녀로 호흡을 맞춘 공효진의 인터뷰가 공개된다. 공효진은 "엄마의 전성기를 제가 같이 누렸다"며 이정은에 대한 이야기를 전한다.
'유퀴즈'는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
9일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 359회에는 36년 차 배우 이정은이 출연해 자신의 연기 인생을 돌아본다.
이정은은 20대에 무대 뒤 스태프로 일하며 배우의 꿈을 키웠다고. 여러 극단을 거치며 소품팀과 총무팀 등으로 일한 그는 뮤지컬 '빨래'를 통해 무대 위 배우로 자리 잡았다.
경제적으로 어려웠던 시절도 털어놓는다. 직접 극단을 만들었다가 5000만원의 빚을 떠안게 된 이정은은 신하균, 지진희 등에게 돈을 빌리기도 했다고 밝힌다. 이후 녹즙 배달과 간장 판매, 호텔 서빙 등 각종 아르바이트를 하며 13년에 걸쳐 빚을 갚았다고 회상한다. 40대부터는 TV와 영화로 활동 영역을 넓혔다. 김희원의 권유로 매체 연기를 시작한 이정은은 '미스터 션샤인', '눈이 부시게', '기생충', '동백꽃 필 무렵' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 특히 봉준호 감독과의 첫 만남과 영화 '옥자'의 목소리 연기를 위해 실제 유기농 돼지 농장을 찾아갔던 과정도 공개한다.
50대에 전성기를 맞은 이정은은 예상 밖의 슬럼프도 고백한다. 그는 "작년에 슬럼프가 있었다"며 당시 "인생이 뭘까, 죽음이 뭘까"라는 생각을 할 정도로 죽음에 대해 깊이 고민했다고 밝힌다.
이날 방송에서는 '동백꽃 필 무렵'과 최근 개봉한 영화 '경주기행'에서 이정은과 모녀로 호흡을 맞춘 공효진의 인터뷰가 공개된다. 공효진은 "엄마의 전성기를 제가 같이 누렸다"며 이정은에 대한 이야기를 전한다.
'유퀴즈'는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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