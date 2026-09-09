라이머가 '신랑수업2'에 신입생으로 합류한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

라이머가 싱글로서 살아가는 일상을 공개한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

가수 겸 프로듀서 라이머가 '신랑수업2'에 합류해 이혼 후 싱글 일상을 공개한다. 라이머는 방송인 안현모와 결혼했으나 결혼 6년 만인 2023년 이혼했다.오는 11일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 신입생 라이머의 첫 출연 모습이 그려진다. 스튜디오에 나온 그는 "새로운 출발이 너무 늦어버리지 않을까 고민하던 중에 20대 시절부터 절친인 김성수의 추천으로 입학하게 됐다"고 출연 계기를 밝힌다.'스튜디오 멘토군단' 이승철, 탁재훈, 송해나는 라이머의 외모와 체격을 살핀 뒤 "나이에 비해 관리가 정말 잘 돼 있다"고 평가한다. 이날 처음 만난 재학생 김요한도 "몸이 너무 탄탄해서 운동계 선배님인 줄 알았다"고 말한다.라이머의 집과 일상도 공개된다. 집 안은 깔끔하게 정리돼 있었고 싱크대에도 물때가 남아 있지 않았다. 기상 직후 공복에 올리브오일과 영양제를 챙겨 먹은 그는 집 곳곳에 놓인 아령으로 근력 운동을 이어간다.이를 지켜보던 탁재훈은 앞으로 만날 여자친구로 여자 보디빌더는 어떠냐고 묻는다. 라이머는 "개인적으로 근육질 여성을 멋있고 섹시하다고 느낀다. 같이 운동하며 관리할 수 있어서 더 좋을 것 같다"며 자신의 이상형을 설명한다.라이머가 자신을 '형님'이라고 부르는 AI에게 연애 상담을 받는 장면도 담긴다. 그는 AI에 "내가 좋은 여자를 만날 준비는 된 거지?"라고 질문하고, AI는 "네 형님! 준비는 충분하다고 생각합니다"라고 답한다. 이어 AI는 "앞으로의 관건은 형님의 기준을 맞추는 사람을 조급하지 않게 만나는 것"이라며 라이머에게 맞는 이상형을 제시한다.대화 도중 과거의 일까지 언급하자 라이머는 이를 제지한다. 탁재훈이 "쟤 입단속 좀 시켜야겠다"고 하자 라이머는 "쟤가 나쁜 마음을 먹으면 저는 큰일 난다"고 받아쳐 웃음을 안긴다.'신랑수업2'는 매주 금요일 오후 9시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr