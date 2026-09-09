야노시호의 어머니가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

야노시호의 어머니가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

추성훈과 결혼한 모델 야노시호의 어머니가 방송 최초로 얼굴을 공개한다.오는 10일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 '가문의 레시피' 특집으로 꾸며진다. 이날 야노시호는 한국을 찾은 어머니와 함께 시간을 보낸다.야노시호의 어머니가 방송에 출연하는 것은 이번이 처음이다. 올해 73세인 그는 야노시호와 닮은 외모와 밝은 성격으로 눈길을 끈다. '편스토랑' 출연진 역시 "웃음소리부터 시호와 똑같다", "너무 닮았다"고 반응한다.야노시호는 어머니에 대해 "엄마를 보면서 나도 항상 따라 웃는 것 같다"고 말한다. 이어 야노시호의 어머니는 평소 긍정적인 마음을 유지하기 위해 매일 실천하고 있는 자신만의 생활 습관을 공개한다.올해 100세가 된 야노시호의 할머니도 언급된다. 야노시호의 어머니는 "시호 할머니 성격도 엄청 밝다. 100세 장수 비결은 긍정 에너지가 아닐까"라고 말한다. 방송에서는 할머니부터 어머니, 야노시호까지 3대가 함께 찍은 사진이 공개돼 이목을 끈다.이날 야노시호 모녀는 함께 요리에 나선다. 야노시호의 어머니는 딸이 어린 시절부터 먹었던 집밥을 만들고, 추성훈과 딸 추사랑도 좋아한다는 음식도 선보인다.'편스토랑'은 오는 10일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr