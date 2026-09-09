방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=안유정 SNS
방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=안유정 SNS
방송인 유병재가 연인으로 알려진 인플루언서 안유정에게 변함없는 애정을 보였다.

안유정은 지난 7일 자신의 인스타그램에 "onstage"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 안유정이 최근 열린 한 해외 명품 브랜드 D사의 행사장에 참석한 모습. 그는 붉은 립 제품을 발라보며, 오버립 메이크업을 보였다. 특히 해당 게시물에는 유병재가 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌었다.
방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=안유정 SNS
방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=안유정 SNS
한편 안유정은 티빙 연애 리얼리티 프로그램 '러브캐처4'에서 최종 우승을 차지하며 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 배우 한소희 닮은꼴로도 유명세를 얻었으며, 2024년부터 9살 연상의 유병재와 연애 중이다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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