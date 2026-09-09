방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=안유정 SNS

방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=안유정 SNS

방송인 유병재가 연인으로 알려진 인플루언서 안유정에게 변함없는 애정을 보였다.안유정은 지난 7일 자신의 인스타그램에 "onstage"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 안유정이 최근 열린 한 해외 명품 브랜드 D사의 행사장에 참석한 모습. 그는 붉은 립 제품을 발라보며, 오버립 메이크업을 보였다. 특히 해당 게시물에는 유병재가 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌었다.한편 안유정은 티빙 연애 리얼리티 프로그램 '러브캐처4'에서 최종 우승을 차지하며 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 배우 한소희 닮은꼴로도 유명세를 얻었으며, 2024년부터 9살 연상의 유병재와 연애 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr