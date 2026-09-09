인간과 AI가 숏폼 제작 대결을 펼친다. / 사진제공=ENA

인간과 AI가 숏폼 제작 대결을 펼친다. / 사진제공=ENA

'맡겨만 주십숏' 붐, 곽범, 신동, 양세형이 인간과 AI로 팀을 나눠 숏폼 제작 대결을 펼친다.오는 9월 25일 첫 방송되는 ENA 예능 '맡겨만 주십숏'은 소상공인을 위한 홍보 영상을 제작하는 프로그램이다. 붐과 곽범은 IA팀, 신동과 양세형은 AI팀을 꾸려 각각 다른 방식으로 숏폼 제작에 나선다.공개된 티저 예고는 '영상 주문'이라고 적힌 봉투가 등장하는 장면으로 시작된다. 네 사람에게는 위기에 놓인 골목과 가게를 알리기 위해 소상공인 홍보용 숏폼을 제작하라는 미션이 주어진다.붐과 곽범의 IA팀은 직접 현장을 돌며 아이디어를 구체화하는 방식으로 영상을 만든다. 신동과 양세형의 AI팀은 생성형 AI를 비롯한 기술을 활용해 홍보 영상을 제작한다. 두 팀은 서로 다른 방식으로 결과물을 완성한 뒤 사장님의 선택을 받기 위해 경쟁한다.영상에는 네 사람이 촬영을 준비하고 직접 출연하는 과정도 담겼다. 각 팀은 가게와 사장님의 특징을 살릴 수 있는 아이디어를 내고 이를 숏폼에 반영한다.'맡겨만 주십숏'은 인간의 아이디어와 생성형 AI 기술을 각각 앞세운 두 팀의 영상 제작 과정을 보여준다. 붐, 곽범, 신동, 양세형이 완성한 숏폼 가운데 어떤 영상이 소상공인의 선택을 받을지도 관전 포인트다.'맡겨만 주십숏'은 오는 9월 25일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr