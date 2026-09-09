안정환, 효연, 프로미스나인 이채영이 남규홍 PD의 새 예능 MC로 나선다./사진제공=KBS Joy·MBC에브리원

안정환, 효연, 프로미스나인 이채영이 남규홍 PD의 새 예능 MC로 나선다./사진제공=KBS Joy·MBC에브리원

안정환, 효연, 프로미스나인 이채영이 남규홍 PD의 새 예능 MC로 나선다.오는 28일 첫 방송 되는 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 계약을 통해 부부 관계를 미리 경험하는 관찰 리얼리티다. '나는 SOLO'를 연출한 남규홍 PD가 이번에는 연애를 넘어 결혼을 전면에 내세운다.스튜디오 MC는 안정환, 효연, 이채영이 맡는다. 결혼 26년 차인 안정환은 자기 경험을 바탕으로 출연자들의 관계를 바라본다. 미혼인 효연은 솔직한 연애관을 토대로 의견을 보탠다. 이채영은 젊은 세대의 관점에서 결혼과 관계에 관한 생각을 전한다.안정환은 여러 예능에서 보여준 직설적인 입담에 오랜 결혼 생활에서 얻은 경험을 더한다. 특히 과거 안정환을 이상형으로 꼽았던 효연과 한 프로그램에서 재회하게 된 만큼 두 사람의 호흡에도 관심이 쏠린다.효연은 미혼 여성의 시각에서 '계약 결혼'을 바라본다. 이채영 역시 안정환, 효연과 세대 차이가 있는 만큼 결혼을 둘러싼 서로 다른 가치관을 보여줄 예정이다.남규홍 PD는 앞서 '나는 SOLO'를 연출하며 연애 예능을 선보여왔다. 해당 프로그램에서는 데프콘, 이이경, 송해나가 오랜 기간 MC로 호흡을 맞추고 있다. 신작에서는 안정환, 효연, 이채영이 진행을 맡으면서 새로운 조합을 완성했다.'계약결혼'은 오는 28일 오후 10시 30분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr