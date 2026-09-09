안효섭이 행사에 참석해 미소를 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

안효섭의 '파이널 테이블' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

배우 안효섭이 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'을 통해 처음으로 셰프 역할에 도전한다. JTBC가 매각 절차에 돌입한 가운데 안효섭을 앞세운 신작이 분위기 반전을 이끌 수 있을지 주목된다.다음 달 24일 첫 방송되는 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회를 배경으로 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁과 이야기를 그린 작품이다.안효섭은 해외 레스토랑에서 주로 활동해온 셰프 강한 역을 맡는다. 강한은 자신의 과거를 좀처럼 드러내지 않는 인물로, 모종의 사건을 겪은 뒤 레스토랑 파밀리아의 헤드 셰프가 돼 요리 서바이벌 '더 테이블: K 셰프 2026'에 참가한다.안효섭이 셰프 캐릭터를 맡는 것은 이번이 처음이다. 그동안 사극과 로맨스 등 다양한 장르에 출연해온 그는 이번 작품에서 요리 경연에 뛰어든 셰프의 모습을 보여줄 예정이다.이날 공개된 사진에는 조리복을 입고 경연에 나선 안효섭의 모습이 담겼다. 안효섭은 조리대 앞에서 요리에 집중하는가 하면 여유로운 표정으로 경연에 임하는 강한의 모습을 표현했다.JTBC가 매각 절차를 밟고 있는 상황에서 선보이는 하반기 신작이라는 점에서도 관심을 끈다. 안효섭을 주연으로 내세운 '파이널 테이블'이 JTBC 드라마에 새로운 활력을 더할 수 있을지 기대가 쏠린다.'파이널 테이블'은 10월 24일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr