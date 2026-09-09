개그우먼 홍윤화가 셰프로 변신한 가수 임영웅과 만났다. / 사진=홍윤화 SNS

사진=홍윤화 SNS

가수 임영웅이 셰프로 변신했다.개그우먼 홍윤화는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "무지 더웠는뎁 무지 잼있었던 기미상궁이옵니다....☺️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 홍윤화가 임영웅과 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 임영웅은 셰프 복장을 착용하고 있어 눈길을 끌었다.두 사람은 지난 4일부터 6일까지 고양종합운동장 주경기장에서 진행된 임영웅의 콘서트 '아임 히어로 - 더 스타디움 2(IM HERO - THE STADIUM 2)'을 위해 뭉쳤다. 이들은 팬들을 위한 콘서트 영상 '미식천하'를 꾸몄다.앞서 홍윤화는 지난 8일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에 출연해 요요를 언급했다. 무려 40kg 감량에 성공해 남편 김민기에게 금팔찌를 선물 받은 홍윤화는 팔찌가 꽉 낀 비주얼로 등장했다. 이에 이지혜는 "관리 잘하다가 무슨 일이 있었냐"고 물었고, 홍윤화는 "조금 행복하게 지냈다"고 고백했다.한편 홍윤화는 개그맨 김민기와 2018년 결혼해 현재 망원동 인근에서 음식점을 운영하고 있다. 두 사람 사이 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr