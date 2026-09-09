배우 박소담이 갑상선암 투병과 회복을 거친 뒤 달라진 일상을 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 박소담이 갑상선암 투병과 회복을 거친 뒤 달라진 일상을 공개했다. / 사진 = 유튜브 ‘소담소담 PARKSODAM’ 영상 캡처

배우 박소담이 2021년 갑상선암 투병과 회복을 거친 뒤 달라진 일상을 공개했다.박소담은 자신의 생일인 지난 8일 개인 유튜브 채널 '소담소담 PARKSODAM'을 개설하고 첫 영상으로 일본 마쓰야마 여행 브이로그를 공개했다. 올여름 홀로 떠난 여행을 담은 영상이다.박소담은 2021년 건강검진 과정에서 갑상선 유두암 진단을 받고 수술을 받았다. 당시 출연 영화 '특송' 개봉을 앞두고 있었지만 치료에 집중하기 위해 공식 활동을 중단했다. 이후 건강을 회복한 그는 다시 작품 활동을 이어왔다.이번 영상에서는 투병 이후 달라진 삶에 대한 생각도 털어놨다. 박소담은 건강을 회복한 뒤 자연을 자주 찾게 됐고, 이전에는 미처 알지 못했던 일상의 소중함을 느끼고 있다고 말했다.그는 영상 말미 "이 모든 것들이 얼마나 감사한 건지, 진짜 행복이 뭔지 제가 정말 늦게 배운 것 같다"고 밝혔다. 이어 "요즘 다양한 자연을 보러 다니는데, 그걸 여러분과 나누고 싶다"며 유튜브를 시작한 이유를 설명했다.첫 영상에는 박소담이 혼자 일본 마쓰야마를 여행하는 모습이 담겼다. 현지 음식점을 찾고 숙소와 관광지를 둘러보는 등 배우로 활동할 때와는 다른 일상을 공개했다.박소담은 갑상선 유두암 수술 이후 여러 차례 방송과 인터뷰를 통해 당시의 경험을 언급해왔다. 건강 회복 이후 일상을 대하는 태도에도 변화가 생겼다고 밝혀온 만큼, 이번 유튜브 역시 자신이 좋아하는 자연과 여행, 일상을 공유하는 공간으로 채워갈 예정이다.한편 박소담은 최근 영화 '경주기행'에서 네 모녀의 복수 여정을 이끄는 둘째 딸 영주 역으로 출연했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr