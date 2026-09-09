가수 에반 / 사진제공=빌리프랩

가수 에반(EVAN)의 첫 미니앨범 'DEATH OF ME'(데스 오브 미)가 아이튠즈 11개 국가·지역에서 정상에 올랐다.지난 7일 발매된 'DEATH OF ME'는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 11개 국가·지역 1위를 기록했으며, 32개 국가·지역 차트에 진입했다. 동명의 타이틀곡 'Death of Me'는 아이튠즈 톱 송 차트 9개 국가·지역에서 1위를 차지했고, 중국 텐센트뮤직 한국 차트에서는 3위에 올랐다.국내에서는 'Death of Me'가 발매 당일 벅스 실시간 차트 1위를 기록했다. 9월 7일 자 일간 차트에는 3위로 진입했다.이번 앨범은 에반의 첫 솔로 미니앨범으로, 직접 참여한 작사와 프로듀싱 작업을 중심에 뒀다. 팝 R&B, 얼터너티브 록, UK 개러지 기반 팝, 드림팝 등 여러 장르를 통해 개인적인 감정과 경험을 풀어냈다.에반은 오는 10일 Mnet '엠카운트다운'에서 타이틀곡 무대를 선보이며 음악방송 활동을 시작한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr