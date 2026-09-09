그룹 스트레이 키즈 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)를 헤드라이너로 내세운 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티)가 9일(현지시간) 콜롬비아 보고타에서 시작된다.JYP엔터테인먼트와 미국 공연 기획사 라이브네이션이 공동 기획한 'STRAYCITY'는 스트레이 키즈의 이름을 딴 음악 페스티벌이다. 그룹이 롤라팔루자 파리와 시카고, BST 하이드 파크 등 해외 주요 페스티벌에서 헤드라이너로 공연한 경험을 바탕으로 마련됐다.페스티벌은 보고타를 시작으로 14~15일 아르헨티나 부에노스아이레스, 25~26일 멕시코 멕시코시티에서 이어진다. 스트레이 키즈는 각 개최지에서 헤드라이너로 무대에 오른다.오는 11일에는 브라질 '록 인 리오'(Rock in Rio)에 출연한다. 소속사에 따르면 스트레이 키즈는 이 페스티벌의 첫 K팝 아티스트이자 첫 K팝 헤드라이너다.스트레이 키즈는 지난해 월드투어 'dominATE'로 라틴 아메리카 5개 도시에서 스타디움 공연 8회를 진행했다. 최근에는 앨범 'THIS & THAT'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 9개 앨범 연속 1위 데뷔 기록을 세웠다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr