'내가 떨릴 수 있게' 대본리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=티빙

'내가 떨릴 수 있게' 대본리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=티빙

배우 남지현이 김재영과 로맨스 호흡을 맞춘다.다음 달 15일 공개되는 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이는 관계를 맺지 않는 여자와 사랑 없이도 관계가 가능한 남자가 만나 벌어지는 로맨틱 코미디다. 남지현과 김재영은 각각 공연수와 독고달 역을 맡는다.남지현은 앞서 SBS '굿파트너'에서 신입 변호사 한유리 역을 맡아 장나라와 호흡을 맞췄다. 이후 시즌2 제작이 확정됐지만 남지현은 일정상의 이유로 출연하지 않는 것으로 알려졌다. 남지현은 '내가 떨릴 수 있게'을 통해 새로운 로맨틱 코미디로 시청자들과 만난다.극 중 남지현이 연기하는 공연수는 전통과 예법을 중요하게 여기는 종갓집에서 자라 보수적인 연애관을 가진 마케터다. 자신만의 원칙과 기준을 세우고 이를 지키며 살아온 인물이다.김재영은 섹스토이 스타트업 대표 독고달 역을 맡는다. 독고달은 사랑과 관계에 정해진 답이 없다고 생각하며 정서적 교감만큼 육체적 교감도 중요하게 여기는 인물이다.서로 다른 연애관을 가진 공연수와 독고달은 광고주와 대행사 관계로 만나게 된다. 일로 얽힌 두 사람은 서로의 다른 가치관으로 인해 계속 부딪히면서 관계에 변화를 맞는다.이와 함께 남지현과 김재영의 대본리딩 현장도 공개됐다. 남지현은 공연수의 확고한 연애관을 표현했고, 김재영은 독고달의 자유로운 사고방식을 여유로운 말투로 풀어냈다. 정반대의 가치관을 가진 두 캐릭터가 대립하는 장면에서는 두 배우의 호흡도 확인할 수 있었다.제작진은 "대본리딩 현장에서도 공연수와 독고달의 정반대 가치관이 맞붙을 때마다 '누구 말이 맞는지'를 두고 자연스럽게 의견이 갈릴 만큼 흥미로운 순간들이 많았다"며 "처음에는 상대방을 이해하지 못해 발끈하던 두 사람이 자신의 당연했던 기준을 다시 들여다보게 되는 변화의 과정을 함께해달라"고 전했다.'내가 떨릴 수 있게'는 10월 15일 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr