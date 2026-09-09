그룹 보이넥스트도어의 정규 1집 리패키지 'HOME: DELUXE' 트랙리스트 이미지. / 사진제공=KOZ엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 지코와 함께 작업한 신곡 'ANIMAL'(애니멀)로 컴백한다.보이넥스트도어는 지난 8일 공식 SNS를 통해 정규 1집 리패키지 'HOME: DELUXE'(홈: 디럭스)의 트랙리스트를 공개했다. 타이틀곡 'ANIMAL'에는 KOZ엔터테인먼트의 대표 프로듀서 지코가 곡 작업에 참여했다.'ANIMAL'은 한계를 넘어 더 나은 내일로 나아가겠다는 포부를 담았다. 또 다른 신곡 'CLICHE'는 자신도 모르게 사랑에 빠지는 상황을 클리셰에 빗대어 표현했다.멤버 명재현, 태산, 운학은 리패키지에 추가되는 다섯 곡 중 'Boom Boom Boom'을 제외한 네 곡의 작사·작곡에 참여했다.총 14곡이 수록되는 이번 앨범에는 기존 정규 1집 수록곡 9곡과 신곡 2곡, 'Count To Love' 한국어 버전, 'Boom Boom Boom', 첫 팬송 '400 Years'가 담긴다. 2024년 1월 유튜브를 통해 공개된 '400 Years'는 이번에 정식 음원으로 발매된다.'HOME: DELUXE'는 오는 28일 오후 6시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr