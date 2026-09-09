스윙스가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

스윙스가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

래퍼 스윙스가 코로나19로 위기를 맞은 회사를 지키기 위해 무려 120억 원의 선급금을 받고, 떠난 아티스트들과의 정산 약속을 지키기 위해 지인들에게 약 30억 원까지 빌렸던 산전수전 사업기를 털어놓는다.9일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연하는 ‘감이 차오른다~ 가자! 아티스트’ 특집으로 꾸며진다.랩을 시작한 지 약 20년, 음악 사업을 해온 지도 18년이 됐다는 스윙스는 한때 회사 규모를 최대 100명까지 키웠던 사업가로서의 이야기를 꺼낸다. 승승장구하던 중 아티스트들의 계약 종료와 코로나19가 겹치면서 예상치 못한 위기를 맞았다고 밝힌다.회사를 다시 일으켜 세우기 위해 스윙스는 음원 회사에서 무려 120억 원의 선급금을 받았다고. 거액의 선급금을 선택하게 된 당시 상황과 돈을 받은 다음 달부터 시작된 녹록지 않은 상환 조건을 털어놓으며 사업가로서 겪은 산전수전 스토리를 푼다.회사를 떠난 아티스트들과의 정산 약속을 지키기 위해 지인들에게 약 30억 원까지 빌렸다고 밝힌다. 쉽지 않은 시간을 버텨온 스윙스는 현재 상황에 대해 “터널 끝에 빛이 보인다”라고 표현하며 위기를 겪으며 깨닫게 된 점을 솔직하게 털어놓는다.스윙스는 약 20년간 이어온 가수 생활을 넘어 신인 배우로 도전하게 된 근황도 공개한다. 본격적으로 연기를 시작한 지 약 반년 만에 영화 ‘타짜: 벨제붑의 노래’ 출연 기회를 얻었다는 그는 예상보다 빨리 찾아온 기회를 두고 “로또에 당첨된 것 같다”고 표현한다.배우 변요한에게 뜻밖의 연락을 받은 캐스팅 비하인드가 시선을 모은다. 영화팀의 갑작스러운 만남 제안에 스윙스는 당시 대장내시경을 준비 중이었음에도 배우로서 찾아온 기회를 놓치지 않기 위해 곧장 약속 장소로 향했다고 밝힌다.이날 녹화 중에는 변요한과 깜짝 전화 연결까지 성사된다. 변요한은 직접 경험한 스윙스의 매력과 ‘배우 스윙스’에 대한 이야기를 전한다고 해 기대를 모은다.사극 연기에 도전하며 배우 성준에게 뜻밖의 ‘실망’을 안긴 사연도 공개한다. 사극 특유의 말투에 익숙하지 않았던 스윙스가 자신만의 자유로운 방식으로 캐릭터를 소화하게 된 과정과 성준이 그를 향해 ‘실망’을 고백한 이유가 무엇일지 주목된다. 또 배우 활동을 위해 타투를 제거하는 등 새로운 변화를 시도하고, 영화 제작사까지 설립하며 영역을 넓혀가고 있는 스윙스의 인생 2막도 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr