배우 서수민이 데뷔 100일도 되지 않은 시점에서 시구자로 나섰다. / 사진=와이원엔터테인먼트 SNS

드라마 '김부장'으로 대중에게 얼굴을 각인시킨 배우 서수민이 생애 첫 시구에 나섰다.지난 8일 소속사 와이원엔터테인먼트 인스타그램에는 별다른 멘트 없이 곰돌이와 야구공 이모티콘과 함께 하나의 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속에는 서수민이 최근 두산베어스 경기에 시구자로 참석한 모습. 그는 긴장한 듯 초반부터 가지고 있던 스트레스 볼을 거듭 만졌으며, 시간이 가까워지자 볼을 쥐어뜯을 정도로 잡아당겼다.경기장 내부로 들어온 서수민은 마스코트 인형들과 기념 촬영을 했으며, 김택연 선수 등에게 코치를 받았다. 이후 성공적으로 시구를 마친 서수민은 관중석에 앉아 음식을 먹으며 본격적으로 경기를 즐겼다.한편 서수민은 2007년생으로 올해 20세다. 최근 종영한 드라마 '김부장' 속 김민지 역으로 데뷔해 연예계에 발을 들인지 아직 100일이 되지 않았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr