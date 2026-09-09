'실낙원'이 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션에 초청됐다. / 사진제공=CJ ENM

영화 '부산행', '군체' 등을 연출한 연상호 감독의 신작 '실낙원'이 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션에 초청됐다.부산국제영화제 갈라 프레젠테이션은 세계적으로 주목받는 감독의 신작과 화제작을 소개하는 섹션이다. 감독과 주연 배우 등이 관객과 직접 만나는 자리도 마련된다. '실낙원'은 이번 영화제를 통해 아시안 프리미어로 국내 관객에게 처음 공개된다.'실낙원'은 소설 '블랙 인페르노'를 원작으로 한 미스터리 스릴러다. 9년 전 실종된 아들이 이전과 전혀 다른 모습으로 돌아오면서 벌어지는 일을 그린다. AI로 복원한 가상의 아들과 실제로 돌아온 아들을 마주한 인물이 혼란을 겪는 과정을 담았다.배우 김현주와 배현성이 주연을 맡았다. 연상호 감독은 두 아들을 둘러싼 인물들의 심리와 관계를 중심으로 이야기를 풀어낸다.제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일부터 15일까지 10일간 영화의전당 일대에서 열린다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr