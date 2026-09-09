배우 구교환이 죽을수록 강해지는 취업준비생으로 변신한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환이 죽을수록 강해지는 취업준비생으로 변신한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환이 죽을수록 강해지는 취업준비생으로 변신한다.영화 '부활남: 더 레드' 측은 9일 구교환, 신승호, 강기영, 김시아의 관계를 담은 '빨간맛 케미' 캐릭터 영상을 공개했다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하면서 벌어지는 이야기다.공개된 영상에는 평범한 취업준비생이었던 석환이 자신의 부활 능력을 알아가는 과정이 담겼다. 취업에 번번이 실패하던 석환은 죽었다가 72시간 뒤 다시 살아나는 능력을 깨닫는다. 부활을 거듭할수록 머리카락이 붉게 변하고 힘도 강해진다.신승호는 석환을 쫓는 의문의 인물 블랙을 연기한다. 블랙이 석환을 추격하면서 두 사람의 대립도 본격화된다.강기영은 석환의 유일한 친구 영하로 등장한다. 석환에게 거침없이 현실적인 말을 던지는 인물로, 그의 부활 능력을 알게 된 뒤 이를 돕다가 사건에 휘말린다.카체이싱 장면에서는 회사 차를 운전한다는 이유로 안전 운전을 고집하던 영하가 차량이 망가지자 태도를 바꿔 폭주한다. 오히려 석환이 영하를 말리는 상황이 벌어진다.김시아는 석환의 동생 예린 역을 맡았다. 평소에는 오빠와 사사건건 부딪치지만 위기에 처한 석환을 걱정하고 돕는다. 영상에는 예린이 석환을 상대로 모의 면접을 진행하거나 라면 물의 양을 두고 다투는 모습도 담겼다.구교환, 신승호, 강기영, 김시아가 출연하는 '부활남: 더 레드'는 오는 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr