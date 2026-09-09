'최애의 사원'이 막을 내렸다. / 사진=tvN

'최애의 사원'이 막을 내렸다. / 사진=tvN

'최애의 사원'이 막을 내렸다. / 사진=tvN

'최애의 사원'이 3%대 시청률로 막을 내렸다.지난 8일 방송된 tvN 월화드라마 '최애의 사원' 최종회에서는 장거리 연애를 마친 강하기(강훈 분)와 남다름(김혜준 분)의 로맨스와 9년 만에 무대로 돌아온 이찬(차우민 분)의 이야기가 그려졌다.한편 '최애의 사원'은 종영을 앞두고 남다름과 강하기 사이의 오해와 갈등이 반복되면서 로맨스 전개가 좀처럼 속도를 내지 못해 아쉽다는 반응이 나왔다. 시청률 역시 최근 3주간 3%대에 머물렀으며 최종회 역시 전국 가구 기준 3.1%를 기록하며 아쉬움을 남겼다.이날 강하기와 남다름은 HAN 협업을 위한 파리 파견 근무를 두고 고민했다. 남다름은 새로운 도전에 나서고 싶었지만 장거리 연애로 강하기와 멀어질 것을 걱정해 지원을 포기하려 했다.강하기 역시 남다름을 곁에 두고 싶은 마음과 그의 꿈을 응원하고 싶은 마음 사이에서 고민했다. 결국 남다름의 도전을 지지하기로 했고, 남다름은 강하기의 응원을 받아 파리로 떠났다. 두 사람은 떨어져 있는 동안에도 연인 관계를 이어갔다.파리 파견 근무를 마치고 돌아온 남다름에게 강하기는 반지를 건네며 "내 옆에 있어 줄래요?"라고 말했다. 남다름은 "그럴게요, 매일"이라고 답했고 두 사람은 입을 맞췄다.이찬은 D.N.X 멤버들과 9년 만에 무대에 올랐다. D.N.X 컴백 컬래버레이션 프로젝트를 맡은 남다름은 과거 이찬에게 받은 별똥별 목걸이를 무대 의상 굿즈로 활용했다. 이찬과 멤버들은 해당 굿즈를 착용하고 컴백 무대를 마쳤다.남다름은 파리에서 돌아온 뒤 강하기와 사랑을 이어갔고, 이찬 역시 다시 팬들 앞에 서면서 세 사람 모두 각자의 자리에서 새로운 출발을 맞았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr