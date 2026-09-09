배우 지예은과 댄서 바타가 결혼을 앞두고 있다. / 사진=바타 SNS

정이랑이 '유민상의 배고픈 라디오'에서 지예은과 바타를 언급했다. / 사진=러브FM

배우 정이랑이 지예은과 바타를 우연히 마주쳤던 일화를 공개했다.지난 7일 방송된 SBS 러브FM '유민상의 배고픈 라디오'에는 정이랑이 게스트로 출연했다.이날 정이랑은 최근 결혼 소식을 전한 'SNL' 동료 지예은을 언급했다. 한 청취자가 지예은의 결혼을 미리 알고 있었는지 묻자 정이랑은 "저는 이미 알고 있었다. 한참 전부터 알았다"고 답했다.두 사람의 데이트를 목격하기도 했다고. 정이랑은 "예전에 우리 가족이 한 공원으로 배드민턴을 치러 갔는데 선남선녀가 술도 안 먹고 건강하게 배드민턴을 치고 있더라"고 회상했다.이어 그는 "선남선녀가 술도 안 먹고 건강하게 배드민턴을 치고 있더라. 알고 보니 지예은과 예비 남편이었다"고 말했다. 그러면서 "밤늦은 시간이었는데도 같이 있었다. 그때부터 알아봤다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.한편 소속사 씨피엔터테인먼트는 최근 지예은과 댄서 바타의 결혼 소식을 알리며 "깊은 믿음을 바탕으로 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"고 밝혔다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 공통의 관심사와 종교를 계기로 가까워졌으며, '교회 친구'로 지내다 연인으로 발전해 지난 4월 열애를 인정했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다. 이날은 바타의 생일이기도 하다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr