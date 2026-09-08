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배우 한소희가 작품에서 노래와 춤 실력을 선보였다.8일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '인턴' 최민식(기호 역)과의 인터뷰를 진행했다. ‘인턴’(감독 김도영)은 동명 할리우드 영화를 리메이크한 작품으로, 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린다.이날 한소희는 '인턴'에서 에스파의 '위플래시'를 춘 것에 대해 "그 당시 팬미팅을 하고 있었어서 출 수 있는 춤이 '위플래시' 밖에 없었다. 촬영할 때는 노래없이 찍었다. 괜히 우스꽝스럽게 추는 것처럼 비쳐졌을까봐 걱정했는데 다행이었다"고 설명했다.한소희는 극 중 춤뿐만이 아니라 인순이의 '거위의 꿈'도 열창했다. 그는 노래를 잘 부른다는 취재진의 칭찬에 "마음에도 없는 소리를 하신다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "하필 또 인순이 선배님 노래였다. 쉬운 노래면 에코를 좀 넣어서 부를텐데. 촬영 때 무반주로 부르려니 막 미치겠더라. 진짜 열심히 불렀다. 일부러 못 부르는 척 한게 아니다"라고 덧붙였다.작품은 오는 16일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr