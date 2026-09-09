14세 소년공으로 사회생활을 시작했던 김영식이 연 매출 1400억원 규모의 제빵업체를 일군 과정을 공개한다. / 사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

14세 소년공으로 사회생활을 시작했던 김영식이 연 매출 1400억원 규모의 제빵업체를 일군 과정을 공개한다. / 사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

14세 소년공으로 사회생활을 시작했던 김영식이 연 매출 1400억원 규모의 제빵업체를 일군 과정을 공개한다.9일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 편의점 크림빵으로 성공한 김영식이 출연한다. 그가 운영하는 회사는 2025년 기준 약 1400억원의 연 매출을 기록했다.김영식의 대표 상품은 크림을 가득 채운 편의점 빵이다. 빵을 반으로 갈라 속을 보여주는 이른바 '반갈샷'이 SNS에서 유행하면서 인기를 끌었고, 제품을 구하기 위해 편의점을 찾는 소비자들이 늘기도 했다.현재 하루 생산량은 약 30만 개에 달한다. 김영식은 "쏟아지는 주문량에 2500평과 2000평 규모의 공장 두 곳을 풀가동하고 있다"고 밝혔다. 크림빵뿐 아니라 햄버거, 마카롱 등 약 150종의 제품을 생산해 편의점과 대형마트, 기내식, 군부대, 카페 등에 공급하고 있다.현재와 달리 김영식의 어린 시절은 가난의 연속이었다. 달동네에서 5형제 중 장남으로 태어난 그는 배불리 먹는 것이 소원이었다고 회상했다. 도시락을 준비하지 못해 수돗물로 배를 채웠고, 청소하다 바닥에서 발견한 빵 조각의 먼지를 털어 먹은 것이 생애 처음 먹어본 빵이었다고 한다.가정 형편 때문에 학교에 진학하지 못한 김영식은 14세에 소년공으로 일을 시작했다. 첫 월급은 3000원이었다. 그는 동생들을 위해 월급을 쓰지 않고 전액 어머니에게 건넸다고 말했다.이후 안정적인 직업을 갖기 위해 공무원 시험을 준비했다. 단칸방에서 가족과 함께 생활했던 그는 공부할 공간이 없어 마을 우물가 가로등 아래에서 공부했다고 밝혔다. 결국 공무원 시험에 합격했지만 어렵게 얻은 직장을 스스로 그만두게 됐다.김영식은 이후 중동 건설 붐을 타고 사하라 사막으로 향했다. 당시 출국 상황을 떠올리던 그는 "그 얘기를 하면 눈물이 난다"며 눈시울을 붉혔다. 비행기에서 마지막 인사와 '고향의 봄'이 흘러나오자 함께 출국한 200여 명의 근로자들과 눈물을 흘렸다고 회상했다.현지 근무 환경도 만만치 않았다. 김영식은 "버스를 타면 손잡이가 휘어지고, 자동차 보닛에 날달걀을 깨뜨리면 프라이가 될 정도였다"고 당시 더위를 설명했다.그는 사하라 사막에서 6년간 근무하며 돈을 모은 뒤 한국으로 돌아왔다. 이후 여러 과정을 거쳐 40대 후반이 돼서야 제빵 사업에 뛰어들었다. 14세 소년공에서 공무원과 중동 건설 근로자를 거친 김영식은 뒤늦게 시작한 제빵 사업으로 연 매출 1400억원 규모의 회사를 운영하게 됐다.9일 오후 9시 55분 방송되는 '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr