소유가 끊임없는 먹방을 선보였다. / 사진='소유기' 유튜브 캡처

소유가 끊임없는 먹방을 선보였다. / 사진='소유기' 유튜브 캡처

가수 소유가 최근 식욕이 폭발했다며 끊임없는 먹방을 선보였다.지난 19일 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에 공개된 영상에서 소유는 제작진과 함께 SNS에 소문난 찜질방으로 여름휴가를 떠났다. 찜질방에 들어서자마자 소유의 관심은 온통 음식으로 향했다.식당에 들어선 소유는 "저 요즘 입 터졌단 말이에요"라며 설레는 마음을 감추지 못했다. 소유는 학창 시절 급식에도 많이 나왔던 메뉴인 감자 아욱국을 선택하며 "급식을 진짜 좋아했어"라고 말했다.야채와 우렁쌈장, 고기반찬을 야무지게 담는 그의 모습에 제작진은 "지금 살짝 정신을 놓으신 것 같기도 하다"고 언급했다. 소유는 "건강검진 끝나고 살이 많이 빠져서 좀 먹어도 된다"고 털어놨다. 불고기와 오리고기 등을 폭풍 흡입했다.식사를 마친 후 찜질하러 가는 길에도 소유의 식탐은 멈추지 않았다. 그는 "여기 들어가니까 맛있는 게 많던데"라고 말해 제작진의 제지를 받았다. 소유는 "아니 내가 입이 터졌어 미안해"라더니 "아니 아이스크림도 있어 너무 맛있게 생기지 않았어?"라며 눈을 떼지 못했다. 소유는 결국 제작진의 만류에 찜질을 하러 가 웃음을 자아냈다.소유는 앞서 68kg에서 48kg까지 체중을 총 20kg을 감량했다고 밝혔다. 최근 건강검진에서는 51.4kg으로 측정됐다. 이후 소유는 충분한 영양소 섭취와 더불어 웨이트 트레이닝으로 건강한 몸을 만들겠다고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr