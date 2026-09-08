배우 윤종훈이 10살 연하 배우 한은서와 오는 11월 결혼한다는 소식을 밝힌 가운데 윤종훈이 지난해 방송에서 공개한 '10년 동거인' 오현탁과의 일화도 재조명되고 있다.
윤종훈과 한은서는 오는 11월 1일 서울에서 결혼식을 올린다. 두 사람은 2018년 SBS 드라마 '리턴'에 함께 출연하며 인연을 맺었다.
윤종훈은 지난 7일 팬카페에 자필 편지를 올리고 "저에게 귀중한 인연이 생겼고 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다"며 직접 결혼 소식을 전했다.
앞서 윤종훈은 지난해 KBS2 '신상출시 편스토랑'에 출연해 중학교 동창 오현탁과 10년째 함께 살고 있다고 밝혔다. 당시 윤종훈은 "상경 후 고시원과 반지하 방에 살 때 우리 집 처음 와서 산 사람이 저 친구"라고 설명했다. 오현탁은 윤종훈이 배우 생활을 시작하기 전부터 오랜 시간을 함께한 친구다. 두 사람은 10년간 같이 살면서 크게 싸운 적도 없다고 했다. 윤종훈은 "사람들이 가끔 둘이 비밀리에 사귀냐고 묻는다"고 말했고, 오현탁 역시 "안 싸우는 걸로 의심하는 사람이 많다"고 했다. 서로 "네가 여자였으면 결혼했을 것 같다"고 말한 적도 있다. 이에 윤종훈은 "이러면 이상해지잖아"라며 당황했다.
집안일과 요리는 주로 윤종훈의 몫이었다. 오현탁은 "처음 같이 살 때부터 밥 안 굶기고 챙겨줬다. 드라마 촬영을 가도 냉장고에 다 해놓고 가서 밥을 챙겨줬다"고 말했다.
실제로 윤종훈은 4일간 출장을 앞두고 오현탁이 먹을 음식부터 준비했다. 그는 "제가 집에 없으면 현탁이가 잘 안 먹는 것 같다. 잘 못 챙겨 먹을까 봐"라며 굴초와 꼬리곰탕 등을 만들어 냉장고와 냉동고에 넣어뒀다. 평소에도 동태탕, 보쌈, 순두부찌개, 갈비탕 등을 만들어놓는다고 했다. 윤종훈은 "가끔 저한테 엄마라고 해요"라고 밝혔다. 붐은 "현탁 씨도 성인이야", "요즘엔 엄마들도 이렇게 안 한다"고 반응했다.
출장 기간에 오현탁의 생일이 겹치자 생일 음식도 미리 챙겼다. 직접 만든 음식과 함께 조리 방법을 적은 손편지를 남겼고 "나 없는 4일 동안 밥 잘 챙겨 먹고 굶지 말고 있어. 생일 축하해"라고 했다.
당시 공개된 두 사람의 생활은 방송에서도 화제가 됐다. 집 곳곳에 두 사람의 사진과 커플 아이템이 놓여 있었고, 10년 동안 한집에서 생활하면서 서로의 식사와 생일까지 챙기는 모습이 공개됐기 때문이다.
약 1년 뒤 윤종훈이 실제 결혼을 발표하면서 오현탁과의 10년 동거도 다시 관심을 받고 있다. 윤종훈은 결혼 후 오현탁과 계속 함께 살지, 별도의 신혼집을 마련할지 등에 대해서는 밝히지 않았다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
윤종훈과 한은서는 오는 11월 1일 서울에서 결혼식을 올린다. 두 사람은 2018년 SBS 드라마 '리턴'에 함께 출연하며 인연을 맺었다.
윤종훈은 지난 7일 팬카페에 자필 편지를 올리고 "저에게 귀중한 인연이 생겼고 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다"며 직접 결혼 소식을 전했다.
앞서 윤종훈은 지난해 KBS2 '신상출시 편스토랑'에 출연해 중학교 동창 오현탁과 10년째 함께 살고 있다고 밝혔다. 당시 윤종훈은 "상경 후 고시원과 반지하 방에 살 때 우리 집 처음 와서 산 사람이 저 친구"라고 설명했다. 오현탁은 윤종훈이 배우 생활을 시작하기 전부터 오랜 시간을 함께한 친구다. 두 사람은 10년간 같이 살면서 크게 싸운 적도 없다고 했다. 윤종훈은 "사람들이 가끔 둘이 비밀리에 사귀냐고 묻는다"고 말했고, 오현탁 역시 "안 싸우는 걸로 의심하는 사람이 많다"고 했다. 서로 "네가 여자였으면 결혼했을 것 같다"고 말한 적도 있다. 이에 윤종훈은 "이러면 이상해지잖아"라며 당황했다.
집안일과 요리는 주로 윤종훈의 몫이었다. 오현탁은 "처음 같이 살 때부터 밥 안 굶기고 챙겨줬다. 드라마 촬영을 가도 냉장고에 다 해놓고 가서 밥을 챙겨줬다"고 말했다.
실제로 윤종훈은 4일간 출장을 앞두고 오현탁이 먹을 음식부터 준비했다. 그는 "제가 집에 없으면 현탁이가 잘 안 먹는 것 같다. 잘 못 챙겨 먹을까 봐"라며 굴초와 꼬리곰탕 등을 만들어 냉장고와 냉동고에 넣어뒀다. 평소에도 동태탕, 보쌈, 순두부찌개, 갈비탕 등을 만들어놓는다고 했다. 윤종훈은 "가끔 저한테 엄마라고 해요"라고 밝혔다. 붐은 "현탁 씨도 성인이야", "요즘엔 엄마들도 이렇게 안 한다"고 반응했다.
출장 기간에 오현탁의 생일이 겹치자 생일 음식도 미리 챙겼다. 직접 만든 음식과 함께 조리 방법을 적은 손편지를 남겼고 "나 없는 4일 동안 밥 잘 챙겨 먹고 굶지 말고 있어. 생일 축하해"라고 했다.
당시 공개된 두 사람의 생활은 방송에서도 화제가 됐다. 집 곳곳에 두 사람의 사진과 커플 아이템이 놓여 있었고, 10년 동안 한집에서 생활하면서 서로의 식사와 생일까지 챙기는 모습이 공개됐기 때문이다.
약 1년 뒤 윤종훈이 실제 결혼을 발표하면서 오현탁과의 10년 동거도 다시 관심을 받고 있다. 윤종훈은 결혼 후 오현탁과 계속 함께 살지, 별도의 신혼집을 마련할지 등에 대해서는 밝히지 않았다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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