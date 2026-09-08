여행 크리에이터 곽튜브가 1500만원에 달하는 초호화 비행을 즐기면서도 SK하이닉스 투자 손실에 한숨을 내쉬었다. / 사진=텐아시아 DB

여행 크리에이터 곽튜브가 1500만원에 달하는 초호화 비행을 즐기면서도 SK하이닉스 투자 손실에 한숨을 내쉬었다. / 사진=곽튜브 유튜브 채널

여행 크리에이터 곽튜브가 1500만원에 달하는 초호화 비행을 즐기면서도 SK하이닉스 투자 손실에 한숨을 내쉬었다.지난 7일 유튜브 채널 '곽튜브'에는 '세계에서 최고로 비싼 퍼스트 클래스 비행 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 곽튜브는 일본 도쿄에서 아랍에미리트 아부다비로 향하는 에티하드항공의 '더 레지던스'를 이용했다. 최근 장기 여행 프로그램 촬영으로 비행기를 자주 탔다는 그는 한 번쯤 제대로 좋은 비행기를 경험해보고 싶었다고 설명했다.가격은 약 1490만원. 비행시간이 약 9시간이라는 점을 고려하면 상당한 금액이다. 곽튜브 역시 "역대 최고의 플렉스"라면서 "물론 제 돈입니다"라고 강조했다.막상 탑승한 뒤에는 즐기기보다 계산기를 두드리기 바빴다. 곽튜브는 "10시간에 1500이니까" 라며 비행시간과 가격을 비교하더니 "이거 타는 거 한 시간에 100만원이란 말이에요. 이건 좀" 이라고 말했다.그러던 중 자신의 주식 계좌 이야기도 꺼냈다. 곽튜브는 "제가 주식 돈을 거의 다 하이닉스에 넣었다. 진짜 많이 썼다"며 "있는 돈 거의 다 때려박았다. 계속 물 타 가지고"라고 밝혔다. 이어 당시 SK하이닉스 투자 수익률이 마이너스 14%인 계좌도 공개했다.이미 적지 않은 손실을 보고 있었지만 곽튜브의 마음은 추가 매수에 기울어 있었다. 그는 1500만원을 비행기 티켓과 주식 중 어디에 쓸지를 놓고 "저라면 물타요. 비행기 안 타고"라고 말했다. 이어 "여기서 조금만 더 타면 거의 다 왔다"며 SK하이닉스를 추가 매수하겠다는 의지를 내비쳤다.비싼 티켓값은 비행 내내 곽튜브를 따라다녔다. '더 레지던스'에는 일반적인 퍼스트클래스를 넘어 별도의 침실과 전용 화장실, 샤워 시설까지 마련돼 있었다. 그러나 정작 잠이 오자 곽튜브는 "자면 안 된다. 버텨야 된다. 한번 졸면 마이너스 100만원이다"라며 버텼다.결국 그는 침대에서 편하게 잠드는 대신 영화와 게임을 즐기고 샤워까지 하며 최대한 많은 서비스를 이용했다. 곽튜브는 "돈 얘기 계속 안 하고 싶은데 머릿속에 계속 그 금액이 떠올라서 편히 못 쉬겠는 느낌"이라며 "계속 뭔가를 해야 된다는 압박감 때문에 잠도 못 잤다"고 털어놨다.약 9시간의 '플렉스'가 끝난 뒤에는 상황이 달라졌다. 아부다비에서 이스탄불로 이동하는 다음 항공편은 이코노미석이었다. 환승 과정에서 기존 티켓으로 라운지까지 이용할 수 없다는 사실을 알게 된 곽튜브는 "어디 노숙하고 가야 되겠다. 더 이상 돈을 쓸 수 없다"고 말했다. 이후 약 4시간 40분 동안 이코노미석을 타고 이스탄불로 향했다.한편 곽튜브는 최근 MBN·채널S '전현무계획4' 녹화에 2주 연속 불참했다. 전현무는 방송에서 곽튜브의 빈자리를 두고 "오늘도 그 녀석은 없다"고 언급한 바 있다. 곽튜브는 이번 영상에서 튀르키예를 찾아 현지에 있는 지인의 집에 머물며 5박 6일가량 여행할 계획이라고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr