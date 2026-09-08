다비치 멤버 강민경이 주먹을 불끈 쥐고 있다. / 사진=강민경 SNS

사진=강민경 SNS

여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 신제품을 출시한 후 강한 자신감을 보였다.강민경은 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "이거 맘에 안 드시면 저 CD직(크리에이티브 디렉터) 은퇴할게요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 강민경이 바닥에 주저앉아 한 손으로 주먹을 꼭 쥐고 있는 모습. 강민경은 "블랙 쿠션이랑 크림 미스트 드디어 나왔어요"라며 자신이 몸담고 있는 화장품 브랜드의 신제품 출시를 알렸다. 특히 그는 "제대로 만들었다"며 자신 있는 태도를 보였다.한편 강민경은 2008년 다비치 멤버로 데뷔했다. 2018년 유튜브 채널 '걍밍경'을 개설해 몸매와 피부 관리 비법을 비롯해 운동, 요리, 사업 등이 담긴 일상 영상을 꾸준히 업로드하고 있다.2019년에는 자신의 패션 브랜드를 설립했다. 초반에는 직원 3명으로 시작했으나 현재는 20명이 넘을 정도로 몸집이 커졌다. 2024년에는 화장품 브랜드 사업에도 뛰어들면서 가수 겸 브랜드 기획 및 운영자로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr