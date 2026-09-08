사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 아이유(IU)가 새 디지털 싱글 발매를 앞두고 우주선 안에 있는 모습으로 시선을 끌었다.소속사 EDAM엔터테인먼트는 8일 0시 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 '이 별로부터'의 콘셉트 사진을 올렸다.사진 속 아이유는 우주복 차림으로 우주선 실내에 머물며 창 너머의 지구를 응시하거나 헬멧을 손에 쥐고 서 있는 모습을 연출했다. 이어 공개된 다른 사진에서는 우주복 대신 회색 니트를 입은 채 실내에 앉아 있는 모습이 담겼다. 기존의 긴 머리 대신 단발 스타일로 외형에 변화를 준 점도 담겼다.앞서 예고 영상과 곡 목록을 차례로 공개해 온 아이유는 이번 사진에서도 앞선 홍보물과 마찬가지로 우주를 주 배경으로 택했다.이번 싱글 '이 별로부터'에는 동명의 곡과 'Dear my crazy soulmate' 등 더블 타이틀 2곡이 실린다. 두 곡 모두 아이유가 노랫말을 썼고, 추후 나올 정규 6집에 실릴 트랙을 먼저 선보이는 형태다.한편, 아이유의 새 디지털 싱글 '이 별로부터'는 오는 10일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr