손수아가 엄마를 향한 애틋한 마음을 밝혔다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

손수아가 엄마를 향한 애틋한 마음을 밝혔다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

개그우먼 이경실의 딸이자 배우 손수아가 엄마를 향한 애틋한 마음을 밝혔다.지난 7일 유튜브 채널 '우리엄마이경실'에 게재된 영상에는 양평으로 촌캉스를 떠난 이경실 모녀의 모습이 담겼다. 두 사람은 설레는 마음을 감추지 못했다.두 사람은 계곡에서 놀고 맛있는 음식을 해 먹으며 여유로운 하루를 보냈다. 이경실이 방에서 쉬는 틈을 타 손수아는 제작진과 깊은 대화를 나눴다.손수아는 "예전에 유학 생활 할 때 룸메이트의 엄마가 오셨는데 엄마랑 껴안고 자는 거다. 고등학생인데"라고 회상했다. 그는 "'원래 다 저런 건가?' 했었는데 또 안 그런 친구들도 있긴 하지만 그런 거 되게 부러웠다"라고 고백했다.손수아는 "엄마랑 시간을 보낸 적이 많이 없으니까 뭔가 친구 같은데 또 안 그럴 때가 되게 많은 거 같다"라고 털어놨다. 그는 초등학교 5학년 때부터 대학교 2학년 때까지 엄마와 떨어져 있었다며 "(떨어져 지낸 시간이) 되게 혼자 괜히 뭔가 치명적이라고 생각하는 것 같다"고 설명했다.카메라에 담기지 않은 이경실의 말도 전했다. 손수아는 "(엄마가) '나는 너랑 그냥 이렇게 다니고 그냥 놀고 그냥 이렇게 하는 것 자체가 좋다'고 했다"며 "이래야만 해 저래야만 해라는 거를 조금만 내려놔도 엄마랑 같이 여행 다니고 이런 게 편해질 수 있겠다는 생각도 든다"라며 속내를 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr