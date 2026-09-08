'말자쇼'에서 배우 변우석이 언급됐다. / 사진=텐아시아DB

정영주가 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

배우 정영주가 드라마 속 사위로 만난 변우석을 향한 애정을 나타냈다.지난 7일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '말자쇼'에는 정영주가 게스트로 출연했다.이날 정영주는 '제2의 전성기'라는 소개에 "사실 딱히 전성기가 없었기에 그냥 전성기다. 마음껏 누리고 있다"며 근황을 전했다.'말자 할매' 김영희가 최근 촬영 중인 작품을 묻자 정영주는 내년 공개 예정인 지창욱·전지현 주연의 '인간 구미호'와 주지훈·신민아·이종석·이세영 주연의 '재혼황후'를 언급했다.앞서 정영주는 큰 인기를 얻었던 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 임솔(김혜윤 분)의 어머니 박복순 역을 맡아 류선재(변우석 분)의 장모를 연기하며 이목을 끈 바 있다.이날 '월드 장모'라는 수식어가 언급되자 정영주는 "제가 아들을 두고 있어서 장모가 될 수 없는데 드라마에서나마 될 수 있어서 좋다"고 말했다.정영주는 '선재 업고 튀어'의 변우석을 비롯해 '사내맞선'의 안효섭 등 여러 작품에서 배우들의 장모 역을 맡았다. 그는 "저도 덩달아 좋다. 가장 나이 많은 사위로는 최진혁이 있다"며 "다들 열심히 하고 있고 전 세계적으로 유명해져서 제가 키운 것처럼 대견하고 자랑스럽다"고 애정을 나타냈다.이에 정범균이 정영주의 사위가 되면 스타가 된다는 이야기를 꺼내며 "장모님, 저도 될까요"라고 묻자 정영주는 "정 서방, 잘해보세"라고 답해 웃음을 자아냈다.이날 방송은 '잘하고 있는 걸까요?' 특집으로 꾸며져 홀로 자녀를 키우는 싱글맘과 싱글대디의 고민도 소개됐다.'쓰리잡'을 뛰며 홀로 딸을 키운 한 싱글맘은 "늘 부족하고 못 해주는 것 같아 죄책감이 든다"며 "경제적 사정 때문에 아이 앞길을 막은 것 아닌지 아직까지 마음에 남는다"고 털어놨다.사연을 들은 정영주는 "따님과 함께 제 공연을 보러 오시라. 초대하겠다"고 제안했다. 이어 "딸에게 갖는 죄책감이 삶에 첨예한 문제가 아니라는 것을 알게 될 것이다. 오히려 아이를 건강하게 키운 것에 대한 자부심이 생길 것"이라고 말했다.아들을 홀로 키운 정영주는 자신의 경험을 바탕으로 "자녀에게 죄책감을 가질 필요 없다. 최선을 다했다는 것에 자녀에게 칭찬받아도 된다"며 "부모라고 다 강할 수는 없다. 자식에게도 약한 모습을 솔직히 내보일 필요가 있다. 매일 강하게 서 있을 수는 없다. 그러다 부러진다"고 조언했다.9살 딸을 홀로 키우고 있는 5년 차 싱글대디의 사연도 공개됐다. 그는 "딸이 결핍을 느끼는 것 같다"며 워터파크에 데려가 주지 못했던 일을 떠올렸다. 뒤늦게 함께 워터파크를 찾았지만 딸이 계속 고맙다고 하자 오히려 미안한 마음이 들었다며 눈물을 보였다.김영희는 "워터파크 또 간다고 하면 우리 딸과 함께 데리고 가겠다"고 말했다. 이어 "마음 맞는 짝을 찾아 본인만의 인생 꼭 사시길 바란다"고 응원했고, 정영주도 "재혼하시면 좋겠다. 본인의 정서를 위한 활력소가 될 것"이라고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr