사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 아들 우인 군의 생활 습관을 바로잡기 위해 본격적인 훈육에 나섰다.8일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '황보라가 절대 통제 불가 2살 아들과의 첫 전시회에서 개과천선한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 우인 군의 발달 과정을 오랫동안 지켜본 전문가에게 상담받은 내용을 공개했다. 그는 "우인이가 워낙 에너지가 넘치고 집중을 오래 하지 못한다. 수업 중 돌발행동을 하면 그걸 제지하느라 다른 친구들이 그만큼 교육받지 못하는 것도 사실이라고 하더라"고 전했다.황보라는 "이건 민폐가 아닌가. 절대로 가만히 두면 안 되겠다고 생각했다"며 훈육을 결심한 이유를 밝혔다. 다만 전문가는 아이의 행동만 지적하기보다 일상에 일정한 규칙이 없다는 점을 먼저 짚었다.황보라는 "우인이는 먹고 놀고 자는 데 규칙이 없었다. 먹고 싶을 때 마음껏 냉장고 문을 열어 먹었다"며 "저는 회피형이고 양육하는 데 힘들어하는 유형이라고 하더라. 사실 맞는 것 같다"고 인정했다. 그러면서 아이의 하루 일정을 하나씩 기록하며 생활 습관부터 바꿔보겠다는 각오를 드러냈다.남편 김영훈 씨도 '우리 집 저녁 규칙'을 만들어 훈육에 동참했다. 정해진 시간 외에는 간식을 주지 않자 우인 군은 식사 시간에 혼자 밥을 잘 먹는 변화를 보였다. 황보라는 "실천 첫날부터 간식 하나를 안 먹으니 밥을 혼자 이렇게 잘 먹느냐"며 놀라워했다.훈육을 시작한 지 이틀째 되던 날 황보라는 지인의 추천을 받아 우인 군과 단둘이 전시회를 찾았다. 남편 없이 아이를 데리고 가야 하는 상황에 막막함을 드러낸 그는 전문가에게 전시 공간에서 적용할 훈육법을 급히 배웠다.처음에는 얌전하게 관람하던 우인 군은 좋아하는 기차를 발견하자 흥분해 전시장을 뛰어다녔다. 황보라는 주변 관람객들에게 연신 사과했지만, 관람이 어려울 정도로 소란스러워지자 아들을 붙잡고 단호하게 정해둔 규칙을 설명했다.엄마의 달라진 태도에 우인 군은 빠르게 진정했고 이후 전시를 이어갔다. 황보라는 아이를 무조건 제지하기보다 반복해서 규칙을 알려주며 이전과 달라진 모습을 보였다.한편 황보라는 배우 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 김영훈 씨와 2022년 결혼했다. 두 사람은 2024년 아들 우인 군을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr