배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 직접 작사한 신곡을 선보였다./사진제공=나무엑터스

배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 직접 작사한 신곡을 선보였다./사진제공=나무엑터스

배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 직접 작사한 신곡을 선보였다.박은빈은 지난 5일 KBS 아레나에서 '2026 박은빈 FAN CONCERT <은빈노트: EUN-iverse>'를 열고 팬들과 만났다. 이번 공연은 올해 데뷔 30주년을 맞은 박은빈이 그간의 활동을 돌아보고 팬들에게 고마움을 전하기 위해 마련됐다.박은빈은 신곡 'Dreams Come True'로 공연을 시작했다. 이어 '눈을 감고 열을 센다면', '종이비행기', '수채화', 'NOW' 등을 불렀다. 드라마 '무인도의 디바'를 통해 선보였던 'Someday'와 'Into The Light'는 밴드 버전으로 재해석했다. 이 밖에도 신곡 'PRISM'을 비롯해 '괜찮아', 'Mint', '눈의 멜로디', 'Until The End' 등을 라이브로 소화했다.팬들과 소통하는 시간도 가졌다. 'EUNIVERSE: 관측기록'에서는 팬들이 바라보는 자기 모습에 관해 이야기를 나눴고, 'EUNIVERSE SIGNAL'에서는 필모그래피 설문 결과를 토대로 작품과 캐릭터, 촬영 당시 비하인드를 풀어냈다.데뷔 30주년과 지난 4일 생일을 기념한 팬들의 깜짝 이벤트도 이어졌다. 영상 메시지와 슬로건 이벤트에 이어 박은빈의 필모그래피를 담은 케이크가 등장하자 그는 눈시울을 붉히며 고마움을 표했다.박은빈은 "제 인생에서 큰 부분을 차지하는 오늘에 이르기까지 참 많은 일이 있었습니다. 결코 짧지 않은 시간을 지나 이렇게 좋은 때를 맞이한 것 같습니다. 어렸을 때 생각했던 것보다 더 멋진 기회와 좋은 미래를 맞이하게 돼 무척 감사합니다. 먼일이라고만 생각했던 순간들이 제가 그렸던 미래보다 훨씬 멋진 모습으로 찾아온 것 같아 감사한 지금입니다"라고 데뷔 30주년을 맞은 소감을 밝혔다.마지막 곡으로는 직접 작사한 신곡 '태양은 떠올라'를 택했다. 그는 "여러분께 사랑과 응원의 마음을 전하고 싶어 작사한 곡입니다. 저와 여러분의 반짝일 매일과 내일을 위해 오늘의 고마움을 표현하고 싶었습니다"라고 설명했다. 노래를 부르던 중 감정이 북받친 박은빈은 끝내 눈물을 보였다.팬들의 앙코르 요청을 받고 다시 무대에 오른 박은빈은 'Dream Us'와 '도레미파'를 부르며 약 180분간의 공연을 마무리했다. 박은빈은 데뷔 30주년을 기념해 발매한 앨범의 신곡 3곡 작사에 직접 참여했다. 이번 공연에서는 처음으로 밴드와 호흡을 맞추며 총 15곡을 라이브로 선보였다.서울 공연을 마친 박은빈은 오는 13일 타이베이에서 팬 콘서트를 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr