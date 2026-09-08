이혼 대신 아내의 불륜남과 동거를 결심한 남편의 사연이 공개됐다./사진제공=채널A

이혼 대신 아내의 불륜남과 동거를 결심한 남편의 사연이 공개됐다./사진제공=채널A

이혼 대신 아내의 불륜남과 동거를 결심한 남편의 사연이 공개됐다.지난 7일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 실화 재구성 코너 '사건 수첩'에서는 남편과 아내, 그리고 아내의 내연남까지 세 남녀의 기막힌 동거를 둘러싼 충격적인 실화가 공개됐다.사건의 발단은 "사위가 동성애 성향을 숨기고 딸과 위장 결혼을 한 것 같다"는 어머니의 의뢰였다. 의뢰인은 딸이 해외 출장으로 집을 비운 사이 딸 부부의 집을 찾았다가 수상쩍은 광경을 목격했다. 부부 침대에는 사위의 남자 선배가 속옷 차림으로 자고 있었고, 사위는 거짓말이라도 들킨 사람처럼 안절부절못했다. 사위는 "친한 선배가 어제 술을 많이 마셔서 자고 가게 했다"고 해명했지만, 의뢰인은 손님방을 두고 다 큰 남자 둘이 한 침대에서 잤다는 사실에 찝찝함을 떨칠 수 없었다. 그리고 얼마 후 사위와 선배가 부둥켜안고 있는 모습까지 목격하면서 의뢰인의 의심은 더욱 깊어졌다. 탐정단이 조사에 착수하자 사위의 선배가 딸 부부의 집을 매일같이 들락거리는 모습이 확인됐고, 급기야 "선배와 같이 살겠다"는 사위의 동거 선언까지 이어졌다.탐정단의 조사 과정에서 사위의 선배와 의뢰인의 딸이 불륜 중이라는 예상 밖의 반전이 밝혀졌다. 알고 보니 두 사람은 대학 시절 동아리 선후배이자 연인 사이였으며, 선배가 유학과 취업으로 해외에 머물면서 자연스럽게 헤어졌다. 이후 의뢰인 딸은 다른 남자와 결혼했지만, 선배와 재회하게 되면서 남편에게 이혼을 요구했다.그러나 이혼만은 하기 싫었던 남편은 "걔도 만나고 나도 만나!"라며 아내의 불륜을 인정하기로 했고, 집에서 혼자 상상하고 괴로워하느니 차라리 함께 지내겠다며 아내의 내연남과 동거까지 결심했다. 그런데 막상 동거가 시작되자 남편은 오히려 아내의 내연남을 형처럼 믿고 의지하게 됐고, 셋이 함께하는 일상에 행복감을 느끼게 됐다. 의뢰인도 딸의 행복을 위해 두 남자와의 동거를 허락할 수밖에 없었다.이를 본 김풍은 "유아적인 사랑을 하는 것 같다"며 사랑에서 선택의 필요성을 받아들이지 못한 관계라고 지적했다. 일일 탐정 라이머 역시 "진짜 사랑이라는 건 그걸 위해 포기하는 게 있어야 한다"며 "이것도 좋고 저것도 좋고 이러면 안 된다"고 공감했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr