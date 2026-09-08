사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 SNS 공동구매로 해결하는 남다른 쇼핑 일상을 공개했다.8일 고소영 유튜브 채널에는 '인스타로 의식주 해결하는 고소영의 10년 노하우 대박공구템 싹 다 공개 (광고X)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 SNS 공동구매로 구입한 제품을 테이블 위에 가득 펼쳐놓으며 "이건 빙산의 일각"이라고 밝혔다. 그는 "인스타그램에서 소비를 정말 많이 한다. 내가 은근히 MBTI 'I' 성향이 있어서 돌아다니는 걸 좋아하지 않는다. 방구석에 앉아서 자꾸 뭘 사게 된다"고 털어놨다.제작진이 "한 달에 100만 원을 쓴다면 몇 퍼센트가 인스타그램 소비냐"고 묻자 고소영은 "거의 60%"라고 답해 놀라움을 안겼다. 공동구매를 이용하는 이유로는 자세한 상품 설명과 비교적 저렴한 가격을 꼽았다.고소영은 "인플루언서들이 제품을 자세히 소개해준다. 올리브오일처럼 우리가 잘 모르는 것도 직접 생산지까지 찾아가 보여주고, 공동구매 일주일 전부터 설명해준다"며 "제철 식재료를 소개하면서 레시피까지 알려준다. 가격도 정상가보다 조금 저렴하다"고 설명했다.제작진이 "여러 곳에서 계속 공동구매를 하면 결국 그 가격이 정상가라는 이야기도 있다"고 의심하자 그는 "왜 그렇게 의심이 많냐. 나는 그냥 믿는다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 마음에 든 식재료를 다시 사고 싶을 때는 판매자에게 "문어 언제 또 하냐"고 직접 메시지를 보낼 정도로 적극적이었다. 다만 "친절하게 답해주는 분도 있고 답장이 없는 분도 있다"고 솔직하게 덧붙였다.그가 공개한 공구 제품의 범위도 다양했다. 주걱과 테이블 매트, 그릴 팬, 칼, 도마, 오일병, 회전 트레이, 행주 등 주방용품은 물론 카레소스와 두유 같은 식품, 청바지와 이불까지 포함됐다. 고소영은 제품을 고르는 기준에 대해 "이왕이면 예쁜 걸 쓰면 기분이 좋지 않나. 동그랗고 귀여운 디자인을 좋아한다"고 말했다.국내 브랜드 청바지를 소개하면서는 "예전에는 해외 브랜드를 사야 한다는 생각이 있었는데, 요즘에는 우리나라 디자이너들이 동양인 체형에 잘 맞게 만드는 것 같다"며 신상품 입고 여부와 매장 위치를 직접 물어보기도 한다고 밝혔다.이불까지 공동구매로 샀다는 말에 제작진은 "온 집안 살림이 인스타"라며 놀라워했다. 고소영은 "미리 주문을 받은 뒤 생산하는 제품이라 몇 달을 기다렸다. 인스타그램이 아니었으면 몰랐을 것"이라며 스스로를 "거의 인스타 추종자"라고 표현했다.알뜰한 구매 경험도 전했다. 여름용 시폰 스카프를 찾다가 반품된 리퍼브 제품을 8420원에 구입했다는 그는 "9000원짜리인데 너무 괜찮아서 세 개나 샀다"고 말했다. 다만 모든 구매가 성공적이었던 것은 아니었다. 고소영은 "잘못 산 것도 있다. 잘 쓰지 않는 물건을 사기도 하고, 막상 사놓고 아까워서 사용하지 못할 때도 있다"고 인정해 공감을 더했다.한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 부부는 서울 강남구 청담동의 펜트하우스에 거주 중인 것으로 전해졌으며, 해당 주택의 가치는 약 164억 원에 달하는 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr