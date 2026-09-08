배우 안은진이 한층 가녀려진 모습으로 눈길을 끌었다./사진=안은진 SNS

배우 안은진이 한층 가녀려진 모습으로 눈길을 끌었다./사진=안은진 SNS

배우 안은진이 한층 가녀려진 모습으로 눈길을 끌었다. 과거 데뷔 후 약 10kg을 감량한 것으로 알려진 만큼 그의 달라진 체형에도 관심이 쏠렸다.안은진은 지난 5일 자신의 소셜 계정에 여러 장의 사진과 영상을 게재했다. 공개된 게시물에는 KBS 2TV 음악 예능 '성시경의 고막남친' 촬영에 나선 안은진의 모습이 담겼다.안은진은 흰색 레이어드 의상을 입고 밝은 분위기를 연출했다. 특히 그는 '뮤직뱅크' 촬영 장소로 익숙한 계단에서 이른바 '뼈말라 샷'에 도전해 시선을 끌었다.'뼈말라 샷'은 계단 난간 사이 좁은 공간에 몸을 넣어 사진을 촬영하는 방식으로, 앞서 여러 걸그룹 멤버가 인증 사진을 남기면서 화제를 모았다. 안은진 역시 난간 사이에 들어가 포즈를 취했고 "고막남친 1000000% 즐기고 오기"라는 멘트를 달았다.안은진은 오는 12일 첫 방송 되는 드라마 '너 말고 다른 연애'를 앞두고 상대역 서강준과 다양한 커플 챌린지도 선보이고 있다.극 중 두 사람은 오랜 친구 사이에서 10년간 연애를 이어온 커플로 호흡을 맞춘다. 작품의 관계성을 살린 콘텐츠에서도 자연스러운 케미를 보여주고 있다. 최근 공개된 챌린지에서는 서강준이 안은진을 품에 안아 들어 올리는 동작을 가볍게 소화해 관심을 키웠다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr