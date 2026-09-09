사진=유튜브 '롤링썬더'

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가수 조권이 오랫동안 만난 연인과 결혼까지 생각했던 과거 연애사를 솔직하게 털어놨다.8일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 2AM 조권이 출연했다.이날 조권은 결혼에 관한 이야기가 나오자 "저희 2AM 멤버 4명이 모두 결혼하지 않았다"고 밝혔다. 조권을 비롯해 이창민, 임슬옹, 정진운까지 멤버 전원이 미혼인 상황이다.조권은 결혼 자체에 부정적인 것은 아니라고 강조했다. 그는 "저는 결혼하고 싶은 마음이 늘 있다. 가정을 이루고 싶다는 생각도 계속 해왔다"며 언젠가 자신의 가정을 꾸리고 싶다는 바람을 드러냈다.최근 2AM 멤버들과 전현무가 함께한 촬영 현장에서도 결혼을 주제로 대화를 나눴다고. 조권은 "현무 형도 결혼하지 않았고 멤버들도 다 미혼이라 이야기를 나눴는데 대화가 다 가관이었다"며 "이러다가는 다들 결혼을 못 할 것 같았다"고 전해 웃음을 안겼다.자신의 연애 경험도 숨기지 않았다. 조권은 "연애를 그렇게 많이 해보지는 않았지만 한 번 만나면 오래 만나는 편"이라며 과거 장기 연애를 했다고 고백했다.당시 연인과는 결혼 후의 미래까지 그려봤다. 그는 "예전에 만났던 분은 오랫동안 만났기 때문에 결혼하고 싶은 마음도 충분히 있었다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 가벼운 만남보다 한 사람과 깊은 관계를 이어가는 연애를 해왔다는 설명이다.아직 결혼으로 이어지는 인연을 만나지 못한 이유에 대해서는 "지금은 그만큼 좋아하는 사람이 없어서 그런 것 같다"고 담담하게 말했다. 결혼을 서두르기보다 진심으로 미래를 함께하고 싶은 사람이 나타날 때까지 기다리겠다는 뜻을 내비쳤다.한편 조권은 2008년 2AM 멤버로 데뷔했다. 가수 활동뿐만 아니라 예능과 뮤지컬 무대를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr