사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

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'옥탑방의 문제아들' 가수 김종국이 아내가 직접 준비한 신혼 밥상을 공개해 부러움을 자아냈다.8일 방송된 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 내분비내과 전문의 우창윤과 100kg에서 48kg까지 감량한 재활의학과 전문의 이종민이 출연해 MC들의 식단과 건강 상태를 살펴봤다.이날 김종국의 주말 식단이 공개되자 양세찬은 "형수님이 해주시는 거냐. 역시 새신랑이다"라며 관심을 보였다. 김종국은 "아내가 해준 거다. 제가 저렇게는 못 해먹는다"고 인정하며 수줍게 웃었다.김종국의 아침 식단은 닭가슴살 볶음밥과 견과류, 블루베리를 곁들인 그릭요거트로 구성됐다. 운동과 식단 관리에 철저한 그의 평소 생활 습관이 드러나는 메뉴였다.점심에는 아내가 집에서 직접 만든 콩국물로 콩국수를 준비했다. 김종국은 "아내가 콩국물을 만들어 놓고 콩국수를 해준다. 후식으로 과일까지 있다"고 설명했다. 정성스러운 한 상을 본 주우재는 "같이 사는 건 맞구나"라고 감탄해 웃음을 안겼다.저녁 메뉴는 김종국이 평소 좋아하는 쌈밥이었다. 아침부터 저녁까지 세 끼를 집에서 챙겨 먹는 모습에 홍진경은 "삼식이냐. 주말이면 더 외식하고 싶은 날 아니냐"며 아내의 입장에 몰입한 반응을 보였다. 양세찬은 "결혼하고 싶다"며 부러움을 드러냈다.김종국은 "주말 식단이다. 아직 아이도 없으니까"라며 조심스럽게 덧붙였다. 우창윤은 "건강하려면 누군가의 희생이 있어야 한다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.전문의의 식단 평가도 긍정적이었다. 우창윤은 운동량이 많은 김종국에게 필요한 탄수화물과 단백질이 충분히 포함됐다고 분석했다. 두껍고 밀도가 높은 쌈 채소와 김을 통해 식이섬유까지 고르게 섭취하고 있다는 점도 높게 평가했다.그는 김종국의 식단을 두고 "베스트"라고 평가하며 합격점을 줬다. 결혼 전부터 철저한 자기관리로 유명했던 김종국은 아내의 정성이 더해진 균형 잡힌 식사로 한층 건강한 신혼 생활을 자랑했다.한편 김종국은 지난해 9세 연하의 비연예인과 결혼했다. 당시 가족과 가까운 지인만 초대해 비공개로 결혼식을 올렸으며 아내의 신상과 사진은 공개하지 않았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr