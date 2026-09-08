'나는 솔로' 30기 영수와 옥순이 결혼을 앞두고 확 달라진 분위기로 눈길을 끌었다./사진=SNS 갈무리

'나는 솔로' 30기 영수와 옥순이 결혼을 앞두고 확 달라진 분위기로 눈길을 끌었다./사진=SNS 갈무리

'나는 솔로' 30기 영수와 옥순이 결혼을 앞두고 확 달라진 분위기로 눈길을 끌었다.최근 한 웨딩 업체 SNS에는 영수와 옥순의 웨딩 촬영 현장이 공개됐다. 이어 옥순 역시 지난 7일 자신의 SNS를 통해 영수와 함께 찍은 웨딩 화보를 공개하며 결혼을 앞둔 근황을 전했다.공개된 사진 속 두 사람은 야외에서 웨딩 촬영에 나선 모습이다. 옥순은 어깨선을 드러낸 오프숄더 레이스 웨딩드레스를 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨렸다. 화이트 부케를 들고 기존 방송에서 보여준 모습과는 또 다른 분위기를 연출했다.영수 역시 블랙 턱시도와 보타이 차림으로 변신했다. 두 사람은 나란히 카메라를 바라보거나 서로에게 기대며 예비부부다운 모습을 담아냈다.옥순과 영수는 지난 3월 방송된 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 30기를 통해 인연을 맺고 실제 연인으로 발전했다. 이후 '옥수동 커플'이라는 애칭으로 교제를 이어왔으며 최근 결혼 소식까지 알렸다. 두 사람의 프러포즈 과정도 앞서 공개됐다. 옥순은 유튜브 채널 '희노아락'을 통해 영수와 코타키나발루로 여행을 떠난 모습을 공개했고, 여행 3일째 프러포즈를 받았다.당시 영수는 식사를 앞두고 직접 쓴 손 편지를 건넨 뒤 프러포즈 시계를 선물했다. 옥순이 "무릎 꿇고 줘야 하는 거 아니냐"고 장난스럽게 말하자 영수는 "그건 정말 못 한다"고 답했다. 옥순은 "정말 결혼하는 거냐. 프러포즈 한 거냐"며 놀라워했고, 영수는 "당연하다. 나랑 결혼해야 한다"고 말했다. 편지를 계속 읽던 옥순은 결국 눈시울을 붉혔다.이후 옥순은 팬들과 소통하며 결혼 준비 상황도 전했다. 예식장 계약에 관한 질문에 "나는 밝은 홀이 좋아서 밝은 홀로 계약 완료했다"라고 말했다. 이어 "요즘 너무 행복해서 영수님이랑 같이 있는데 울었다"라며 "내가 이렇게 행복해도 되나 싶고 다 저를 응원해주시는 주변 분들 덕분이라는 거 알아서 늘 감사하다"라고 결혼을 앞둔 소감을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr