사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 개그우먼 홍윤화가 40kg 감량 이후 다시 체중을 늘린 근황을 유쾌하게 공개했다.8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에는 개그우먼 홍윤화가 스페셜 게스트로 출연했다.이날 홍윤화가 스튜디오에 등장하자 김숙은 "잠깐만, 어떻게 된 거지?"라며 이전과 달라진 모습에 놀라움을 드러냈다. 이지혜도 "관리를 한참 잘하다가 요즘 어떻게 된 거냐"고 궁금해했다.홍윤화는 과거 40kg 감량에 성공한 뒤 남편 김민기에게 선물 받은 10돈 금팔찌를 보여줬다. 당시 여유가 있던 팔찌가 손목에 꼭 맞는 모습을 확인한 그는 "조금 타이트해졌죠?"라고 먼저 인정해 웃음을 안겼다.이현이가 "처음에는 팔찌가 여유 있었다"고 말하자 홍윤화는 "그동안 조금 행복하게 지냈다"며 체중이 늘었다는 사실을 솔직하게 털어놨다. 무거울 수 있는 이야기를 특유의 재치로 풀어내며 스튜디오 분위기를 밝게 만들었다.홍윤화는 앞서 '동상이몽2'를 통해 9개월 만에 40kg을 감량한 과정을 공개한 바 있다. 당시 단추가 잠기지 않던 원피스를 다시 입는 데 성공했고, 김민기는 아내의 노력을 기념해 시세 약 955만원에 달하는 금 10돈 팔찌를 선물했다.큰 폭의 감량 이후에는 건강상의 어려움도 겪었다. 홍윤화는 다른 방송에서 영양 불균형과 이명, 어지럼증 등이 생겼다며 건강을 위해 체중을 다시 늘리게 됐다고 밝힌 바 있다.금팔찌에 얽힌 예상 밖의 별명도 공개했다. 김구라가 "우리나라에서 가장 유명한 금팔찌 아니냐"고 하자 홍윤화는 "'동상이몽2'에서 금팔찌를 맞춘 뒤로 망원동 홍금보라고 불린다"고 이야기했다.그는 "홍윤화 금 보여줘라는 뜻이다. 사람들이 저만 만나면 금팔찌를 보여달라고 한다"며 실제로 요청받을 때마다 보여준다고 말했다.한편 홍윤화는 개그맨 김민기와 9년간의 열애 끝에 2018년 결혼했다. 두 사람은 방송과 유튜브를 통해 일상을 공개하며 활발하게 활동하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr