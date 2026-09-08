사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 33기 모태솔로 특집 출연자 옥순과 상철이 1대 1 대화를 통해 서로의 성향과 연애관, 미래에 대한 솔직한 생각을 나누며 미묘한 탐색전을 벌였다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 33기_상철의 옥순을 향한 마음'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 상철은 평소 여럿이 있을 때 말을 잘 하지 않던 옥순이 궁금했다며 대화를 신청한 뒤, 현재 마음속에 관심이 가는 상대가 두 명 정도 있다고 솔직하게 털어놓았다.이에 아직 마음에 확정된 사람이 없다는 반응을 보인 옥순에게 상철은 "스스로가 다소 소심하고 샤이한 성격이라고 고백하면서 옥순을 향해 더욱 적극적으로 자신을 표현하라"는 조언을 건넸다. 옥순은 나름대로 표현을 전달했지만 상대가 눈치채지 못하는 것 같다며 답답함을 토로했다.이어진 대화에서 옥순은 옥순이라는 이름이 주는 무게와 기대감 때문에 상당한 부담을 느낀다며 고민을 밝혔고 상철은 이름보다 사람의 본래 매력과 성향이 중요하다고 격려했다.이어 옥순은 이상형으로 현재에 안주하지 않고 목표 지향적으로 끊임없이 자기계발을 이어가는 남성을 꼽았으며, 자녀가 생기면 유학 경험을 시켜주고 싶다는 미래의 바람을 공유했다.벌써 미래를 계획하는 모습에 상철이 모태솔로다운 순수함을 언급하자 옥순은 함께 만나가며 조율하는 과정이 중요하다고 답했다.대화 후반부에서 두 사람은 자기 PR의 필요성에는 공감하면서도 타이밍을 잡는 어려움에 대해 깊은 한숨을 쉬었다. 상철은 생각이 너무 많아 매번 중요한 기회를 놓친다고 고백했고 선택을 두고 서로의 마음에 대한 확신을 묻는 질문에 두 사람 모두 잘 모르겠다는 답변을 반복하며 혼란스러운 마음을 드러냈다. 서로를 향한 조심스러운 탐색과 타이밍에 대한 고민 속에서 옥순과 상철의 1대 1 대화는 여운을 남긴 채 성황리에 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr