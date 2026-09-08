사진 = '임수향무거북이와두루미' 유튜브 채널 캡처

사진 = '임수향무거북이와두루미' 유튜브 채널 캡처

배우 임수향이 유튜브를 통해 팬들과 소통하며 연예인 삶에 대한 솔직한 고백과 다이어트 노하우, 무기력함을 이겨내는 대처법을 전달했다.베우 임수향이 운영하는 유튜브 채널 '임수향무거북이와두루미'에서는 '임수향이 시원하게 답변해 드립니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 착용 중인 러닝화를 직접 사서 신는지 묻는 시청자의 질문에 임수향은 직접 사기도 하지만 카본화는 주변의 선물로 받았다고 밝혔다. 달리기 취미를 시작한 이후 감사하게도 협찬품이 많이 들어온다고 밝힌 임수향은 연예인이라는 직업이 참 좋은 것 같다며 솔직하고 털털한 입담을 과시했다.이어서 임수향은 자신만의 체중 감량 방식을 털어놓으며 눈길을 끌었다. 가장 효과적이었던 다이어트 기법에 대해 언급하며 체중을 감량하려면 "대인관계를 잠시 끊어야 한다"고 주장했다.사교 활동을 줄이고 직접 도시락을 준비해 식단을 관리했다고 설명한 임수향은 곤약 현미밥을 필수품처럼 챙겨 다녔다고 전했다.닭가슴살에 고추를 넣은 멸치볶음이나 김치볶음을 조금씩 곁들여 먹는 방식으로 맛있게 다이어트를 진행했다고 덧붙였다. 평상시 높은 칼로리의 음식에 익숙해진 상태에서 갑자기 식단을 전환하면 신체가 반응해 체중이 빨리 감소하는 효과가 있었다며 개인적인 경험담을 전했다.인생에서 무기력감을 느낄 때 대처하는 방안에 관한 질문에 임수향은 스스로의 의지적인 노력이 필수적이라고 답했다.아무것도 하기 싫은 순간이 찾아오면 무기력에 빠진 채 남겨질 자신의 미래를 그리며 정신을 차리게 돼 극복하려 애쓴다고 전했다.성공한 인물들의 서사를 다루는 프로그램들을 시청하면 좋은 자극을 받는다고 덧붙였다. 감정 연기 비결을 묻는 질문에는 어릴 적부터 연기 훈련이 되어 있어 울컥하는 연기에 자신이 있다고 설명하며, 눈물 연기 시 자신의 신체 변화를 관찰하고 기억하는 것이 스킬이라고 안내했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr