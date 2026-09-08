배우 한소희가 대선배들과 여러 번 작업해본 소감을 밝혔다.
8일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '인턴' 최민식(기호 역)과의 인터뷰를 진행했다. ‘인턴’(감독 김도영)은 동명 할리우드 영화를 리메이크한 작품으로, 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린다.
한소희는 이번 작품을 통해 대한민국 연기 거장인 최민식과 호흡을 맞췄다. 앞서 JTBC '부부의 세계'에서는 김희애와 함께 연기하기도 했다.
이에 한소희는 "긴장해봤자 좋을 게 없다고 생각한다. 긴장할수록 연기를 잘한다고 하면 긴장을 많이 할 것이다. 그런데 우린 한소희와 최민식으로 만난 게 아니라 선우와 기호로 만난 거다. 다신 안 볼 것처럼 연기하자는 생각이었다"고 말했다.
이어 "연기를 못 하면 혼나는 건 당연하다. 욕먹는 것도 당연하다. 잘하려고 온 거고 현장에 충실하려 한다. 돈 받은 만큼 더 열심히 잘하자는 마음이다. 열심히 만은 안 되고 잘해야 한다. 누구나 다 열심히 하니까. 살아남으려면 잘해야 한다"고 덧붙였다.
작품은 오는 16일 개봉한다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
8일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '인턴' 최민식(기호 역)과의 인터뷰를 진행했다. ‘인턴’(감독 김도영)은 동명 할리우드 영화를 리메이크한 작품으로, 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린다.
한소희는 이번 작품을 통해 대한민국 연기 거장인 최민식과 호흡을 맞췄다. 앞서 JTBC '부부의 세계'에서는 김희애와 함께 연기하기도 했다.
이에 한소희는 "긴장해봤자 좋을 게 없다고 생각한다. 긴장할수록 연기를 잘한다고 하면 긴장을 많이 할 것이다. 그런데 우린 한소희와 최민식으로 만난 게 아니라 선우와 기호로 만난 거다. 다신 안 볼 것처럼 연기하자는 생각이었다"고 말했다.
이어 "연기를 못 하면 혼나는 건 당연하다. 욕먹는 것도 당연하다. 잘하려고 온 거고 현장에 충실하려 한다. 돈 받은 만큼 더 열심히 잘하자는 마음이다. 열심히 만은 안 되고 잘해야 한다. 누구나 다 열심히 하니까. 살아남으려면 잘해야 한다"고 덧붙였다.
작품은 오는 16일 개봉한다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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