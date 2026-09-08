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배우 한소희가 대선배들과 여러 번 작업해본 소감을 밝혔다.8일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '인턴' 최민식(기호 역)과의 인터뷰를 진행했다. ‘인턴’(감독 김도영)은 동명 할리우드 영화를 리메이크한 작품으로, 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린다.한소희는 이번 작품을 통해 대한민국 연기 거장인 최민식과 호흡을 맞췄다. 앞서 JTBC '부부의 세계'에서는 김희애와 함께 연기하기도 했다.이에 한소희는 "긴장해봤자 좋을 게 없다고 생각한다. 긴장할수록 연기를 잘한다고 하면 긴장을 많이 할 것이다. 그런데 우린 한소희와 최민식으로 만난 게 아니라 선우와 기호로 만난 거다. 다신 안 볼 것처럼 연기하자는 생각이었다"고 말했다.이어 "연기를 못 하면 혼나는 건 당연하다. 욕먹는 것도 당연하다. 잘하려고 온 거고 현장에 충실하려 한다. 돈 받은 만큼 더 열심히 잘하자는 마음이다. 열심히 만은 안 되고 잘해야 한다. 누구나 다 열심히 하니까. 살아남으려면 잘해야 한다"고 덧붙였다.작품은 오는 16일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr