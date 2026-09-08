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배우 한소희가 이혼 엔딩에 대해 만족했다.8일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '인턴' 최민식(기호 역)과의 인터뷰를 진행했다. ‘인턴’(감독 김도영)은 동명 할리우드 영화를 리메이크한 작품으로, 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린다.이날 한소희는 극 중 남편인 대학교수 민욱(강태오 분)이 조교와 바람핀 것에 대해 "이혼 엔딩이 너무 좋았다. 바람은 용서가 안 된다"고 말문을 열었다.그러면서 "민욱의 뺨이라도 한 대 때리지 라는 말도 있더라. 그런데 민욱을 가장 초라하게 만드는 건 다 용서해주고 떠나는 것이더라. 그게 선우의 성장이었다. 선우는 민욱 때문에 후회 안 하고, 상처 안 받았고, 그가 선우의 인생을 흔들 수 없다고 생각했으니까. 그런게 완전한 성장 아니겠나. 나였어도 100% 이혼한다"고 덧붙였다.작품은 오는 16일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr