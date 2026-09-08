사진 = 정호연 인스타그램

사진 = 정호연 인스타그램

사진 = 정호연 인스타그램

사진 = 정호연 인스타그램

모델 겸 배우 정호연이 강렬한 스타일링과 독보적인 분위기를 공개했다.정호연은 최근 자신의 인스타그램에 "Xin chà"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정호연은 벽돌 벽을 배경으로 긴 흑발과 시스루 앞머리를 연출한 채 블루 컬러의 슬리브리스 원피스를 입고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 레이스 디테일이 더해진 의상과 실버 목걸이, 귀걸이를 매치했으며 또렷한 눈매와 담담한 표정이 어우러져 강한 인상을 남긴다.이어진 사진에서 정호연은 같은 의상을 입은 채 고개를 살짝 돌려 옆을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 따뜻한 조명 아래 긴 생머리가 자연스럽게 흘러내리고 부드러운 표정이 첫 사진과는 또 다른 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 정호연은 블랙 오프숄더 드레스를 착용한 채 커다란 블랙 선글라스와 선명한 레드 립 메이크업으로 시크한 매력을 드러냈다. 드러난 어깨선과 블랙 스타일링이 대비를 이루며 한층 강렬한 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 정호연은 선글라스를 벗고 같은 블랙 오프숄더 드레스를 입은 채 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 붉은 립 메이크업, 매끈하게 정돈한 긴 흑발이 어우러지며 압도적인 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "BEAUTIFUL QUEEENN", "아름다운 여성", "너무 예뻐", "아름다운 퀸", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "자랑스럽게 생각해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 정호연은 지난 7월 15일 개봉한 영화 ‘호프’에 출연해 열연을 펼쳤다. 정호연은 '도전! 수퍼모델 코리아'를 통해 이름을 알린 뒤 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'의 강새벽 역으로 큰 사랑을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr