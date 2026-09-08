'윤가이♥' 장기하, 소신 발언했다…"호불호 즐겨, 뒷말 많이 나왔으면" ('라스')

장기하가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

장기하가 솔로 활동 시작 후 처음 선보이는 정규 앨범 ‘산산조각’의 독특한 제작 비하인드를 공개한다.오는 9일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연하는 ‘감이 차오른다~ 가자! 아티스트’ 특집으로 꾸며진다.장기하는 이날 솔로 활동을 시작한 뒤 처음 선보이는 정규 앨범 ‘산산조각’을 소개한다. 타이틀곡은 ‘너나 나나’. 그는 평소 대화 중에 자연스레 나오는 억양에 또 한 번 영감을 받아 만든 곡이라며 ‘라디오스타’에서 첫 무반주 라이브를 선보인다.새 앨범을 만든 과정은 더욱 기상천외하다. 장기하는 기존과 다른 새로운 방식의 작업을 해보고 싶어 자신이 쓴 한 편의 시를 감독들에게 건넸고, 시를 읽고 작성한 시나리오로 직접 연기해 약 30분짜리 무성 영화를 먼저 완성했다고 밝힌다. 이후 완성된 영상을 한 프레임도 건드리지 않고 각각의 장면과 움직임에 맞춰 음악과 가사를 만들었다는 설명에 감탄이 이어진다.그는 이 같은 작업에는 영화 ‘밀수’, ‘베테랑2’의 음악 작업 경험이 큰 역할을 했다고 밝힌다. 영화 영상을 보고 장면에 맞는 음악을 만드는 과정에서 체득한 기술을 자신의 새 앨범에 적용한 것. 그렇게 한 편의 시에서 시작해 무성영화와 대중음악이 쌍으로 존재하는 독특한 작품을 완성했다고 말한다.장기하는 “내 음악을 듣고 뒷말이 많이 나왔으면 좋겠다”며 호불호가 갈리는 반응까지 즐기는 독특한 음악 철학도 밝힌다. 과거 자신의 곡을 두고 날 선 반응이 나왔을 때도 음악의 경계에 있는 무언가를 만들었다는 생각에 오히려 만족감을 느꼈다고. 팬들 역시 악플이 달리면 그의 곡 ‘그건 니 생각이고’로 응수한다고 밝힌다.장기하의 특별한 영화 인연도 공개된다. 영화 ‘바이러스’ 출연 제안을 받은 그는 예상보다 많은 분량에 부담을 느껴 한 차례 고사했지만, 자신을 추천한 배우 김윤석이 직접 전화를 걸어 출연을 권유하면서 마음을 돌렸다고 밝힌다. 이후 김윤석이 자신의 촬영이 없는 날에도 현장을 찾아 장기하의 연기를 지켜보며 조언을 건넸다고 말한다.이어 촬영장에서 김윤석에게 반복해서 들었던 말이 이후 장기하의 노래로까지 탄생했다고 밝힌다. 평소 말할 때 손을 많이 사용하는 장기하는 김윤석에게 “가만히 있어라”는 취지의 디렉션을 받았고, 촬영이 끝난 뒤에도 그 말이 계속 머릿속에 남았다고. 결국 ‘가만 있으면 되는데 자꾸만 뭘 그렇게 할라 그래’라는 한 문장을 약 6분 동안 반복하는 곡으로 만들었다고 밝힌다.함께 출연한 스윙스와의 첫 만남 에피소드도 공개한다. 스윙스는 힙합계의 음악 흐름을 설명하며 “요즘 힙합계에 라임 없는 랩이 유행 중인데 장기하의 음악 스타일에 영향을 받은 것”이라 설명한다. 특히 장기하를 ‘게임 체인저’라고 표현하며 진심 어린 존경을 보인다.한 끼 식사를 대하는 장기하의 남다른 태도도 공개된다. 그는 밥상 앞에 앉으면 밥과 국, 반찬을 어떤 순서와 조합으로 먹을지 수많은 선택지를 고민한다고 밝힌다. 특히 달걀 프라이에는 아예 간을 하지 않는 특별한 이유까지 공개하며 ‘식탁 위의 아티스트’ 면모를 뽐낸다.한편 장기하는 지난 6월 18세 연하 윤가이와 2년 넘게 열애 중임을 인정했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr