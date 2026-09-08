사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

배우 허남준이 말끔한 수트 차림으로 세련된 비주얼을 공개했다.허남준은 최근 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 허남준은 네이비 컬러 수트에 화이트 셔츠와 블랙 타이를 매치한 단정한 차림으로 검은색 소파에 앉아 거울 셀카를 촬영하고 있다. 휴대전화를 든 손에는 실버 컬러 반지가 눈에 띄며, 창밖 풍경을 배경으로 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 어우러져 깔끔한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 허남준은 같은 자리에서 카메라를 정면으로 바라보며 셀카를 남기고 있다. 자연스럽게 정돈한 헤어스타일과 반듯한 수트 차림이 조화를 이루고 있으며, 창밖으로 보이는 녹지와 건물 풍경이 함께 담겨 담백하면서도 세련된 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "내배우너무나잘생겻댜", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "이제야 핸드폰이 제 기능을 하기 시작했네요" 등의 댓글을 달았다.한편 허남준은 1993년생으로 33세이며 SBS ‘멋진 신세계’에 출연해 많은 사랑을 받았다. 허남준의 차기작은 tvN ‘고래별’이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr