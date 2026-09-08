사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 22기 옥순이 22기 경수와 함께한 여행 사진으로 다정한 순간을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "영화 비포선셋 중 남자는 나이가 들수록 고음을 듣는 능력이 떨어지고 여자는 저음을 듣는 능력이 떨어진다 라는 말이 있대요 부부가 서로의 잔소리를 듣기 싫어 싸울 일을 피하려고 그렇게 진화한다고 웃으며 해석들하지만 함께 오랜 시간을 보낼수록 숨소리와 표정만으로도 원하는게 뭔지 알 수 있어서 더이상 말소리에 집중하지 않아도 내몸인것처럼 서로를 잘 알게 되어서 그런게 아닐까 하고 낭만적으로 해석하고 싶습니다 허니문이니까~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 22기 옥순은 네이비 컬러 아우터와 화이트 셔츠, 패턴이 들어간 스카프를 매치한 차림으로 프레첼과 종이컵 음료를 양손에 든 채 미소를 짓고 있다. 밝은 회색 토트백을 어깨에 걸친 모습과 붉은 벽돌 건물을 배경으로 한 거리 풍경이 함께 담기며 편안한 여행 분위기를 더했다.이어진 사진에서 22기 옥순은 22기 경수와 벤치에 나란히 앉아 양팔을 들어 함께 하트 모양을 만들고 있다. 22기 경수는 회색 니트와 검은 바지를 착용했고 22기 옥순은 갈색 바지와 검은 로퍼를 매치해 자연스럽게 기대 앉아 다정한 모습을 연출했다.또 다른 사진에서 22기 옥순과 22기 경수는 화려한 장식의 실내 공간을 배경으로 셀카를 남기고 있다. 서로 가까이 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼으며, 높은 천장과 기둥, 벽화가 어우러진 공간이 함께 시선을 끈다.마지막 사진에서 22기 경수는 휴대전화를 귀에 댄 채 위를 바라보고 있고 22기 옥순은 입술을 다문 표정으로 같은 방향을 응시하며 얼굴을 가까이 맞대고 있다. 두 사람의 익살스러운 표정이 클로즈업으로 담기며 자연스러운 순간을 전했다. 앞서 22기 경수는 자신의 인스타그램에 신혼여행을 함께 떠난 사람은 옥순이지만 자신의 여행 사진이 줄줄이 담은 바 있다. 유럽 거리를 걷거나 관광을 즐기는 경수의 모습이 연이어 등장해 마치 '경수의 유럽 여행기'를 보는 듯한 분위기를 자아내 웃음을 자아낸 바 있다.이를 본 팬들은 "여신이네요", "너무예쁜부부", "너무 예뻐", "옷이 전부 다 예뻐요", "너무 너무 이뻐요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 22기 옥순은 1989년생으로 37세다. 옥순은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 경수와 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr