배우 강소라가 꾸밈을 덜어낸 내추럴한 분위기 속에서도 건강미 넘치는 일상을 공개하며 시선을 사로잡았다.
강소라는 최근 자신의 인스타그램에 "디자인도 깔끔하고 가벼워서 운동할 때도, 평소에도 부담 없이 착용할 수 있는 요즘 저의 작은 건강 루틴템"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 강소라는 거울이 설치된 실내 공간에서 발레 바에 몸을 기댄 채 손가락 끝을 맞대는 포즈를 취하며 카메라를 바라보고 있다. 회색 슬리브리스 상의에 자연스럽게 늘어뜨린 긴 헤어, 은은한 미소가 어우러져 편안하면서도 건강한 분위기를 자아냈고 손목의 비즈 팔찌와 손가락 반지가 소소한 포인트를 더했다.
이어진 사진에서 강소라는 같은 공간에서 비슷한 포즈를 취한 채 고개를 살짝 기울이며 부드러운 눈빛을 드러냈다. 거울에 비친 모습과 함께 담긴 자연스러운 구도가 꾸밈없는 매력을 한층 돋보이게 했다. 또 다른 사진에서 강소라는 밝은 배경 앞에서 카메라를 가까이 든 셀카를 촬영하며 손가락으로 브이 모양을 만들어 보였고 마지막 사진에서는 손등을 입가에 살짝 댄 채 카메라를 응시하며 차분한 표정을 지었다. 메이크업을 최소화한 듯한 맑은 피부와 편안한 스타일링이 일상 속 자연스러운 분위기를 완성했다.
사진을 본 팬들은 "언제나 아름다운 언니 사랑해", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "운동 율심히 하셨습니다", "너무너무 예쁘네요", "소라씨 완전 날씬" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다. 앞서 강소라는 고등학교 재학 당시 70kg에서 20kg를 감량한 데 이어 첫째 아이 출산 후 6개월 만에 탄탄한 복근을 완성한 바 있다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 임신 중에도 철저한 자기관리 위해를 발레, 필라테스, 요가 등 다양한 종목의 운동을 넘나들며 완벽 소화한 근황을 전했다. 또 조현아 유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'에 출연해 "야채를 밥처럼 반찬대신 먹는다"며 "생채소보다는 브로콜리나 양배추를 쪄서 먹는다"고 밝히기도 했다.
한편 강소라는 1990년생으로 36세이며 지난 2020년 연상의 한의사와 결혼해 슬하 두 딸을 두고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
강소라는 최근 자신의 인스타그램에 "디자인도 깔끔하고 가벼워서 운동할 때도, 평소에도 부담 없이 착용할 수 있는 요즘 저의 작은 건강 루틴템"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 강소라는 거울이 설치된 실내 공간에서 발레 바에 몸을 기댄 채 손가락 끝을 맞대는 포즈를 취하며 카메라를 바라보고 있다. 회색 슬리브리스 상의에 자연스럽게 늘어뜨린 긴 헤어, 은은한 미소가 어우러져 편안하면서도 건강한 분위기를 자아냈고 손목의 비즈 팔찌와 손가락 반지가 소소한 포인트를 더했다.
이어진 사진에서 강소라는 같은 공간에서 비슷한 포즈를 취한 채 고개를 살짝 기울이며 부드러운 눈빛을 드러냈다. 거울에 비친 모습과 함께 담긴 자연스러운 구도가 꾸밈없는 매력을 한층 돋보이게 했다. 또 다른 사진에서 강소라는 밝은 배경 앞에서 카메라를 가까이 든 셀카를 촬영하며 손가락으로 브이 모양을 만들어 보였고 마지막 사진에서는 손등을 입가에 살짝 댄 채 카메라를 응시하며 차분한 표정을 지었다. 메이크업을 최소화한 듯한 맑은 피부와 편안한 스타일링이 일상 속 자연스러운 분위기를 완성했다.
사진을 본 팬들은 "언제나 아름다운 언니 사랑해", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "운동 율심히 하셨습니다", "너무너무 예쁘네요", "소라씨 완전 날씬" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다. 앞서 강소라는 고등학교 재학 당시 70kg에서 20kg를 감량한 데 이어 첫째 아이 출산 후 6개월 만에 탄탄한 복근을 완성한 바 있다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 임신 중에도 철저한 자기관리 위해를 발레, 필라테스, 요가 등 다양한 종목의 운동을 넘나들며 완벽 소화한 근황을 전했다. 또 조현아 유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'에 출연해 "야채를 밥처럼 반찬대신 먹는다"며 "생채소보다는 브로콜리나 양배추를 쪄서 먹는다"고 밝히기도 했다.
한편 강소라는 1990년생으로 36세이며 지난 2020년 연상의 한의사와 결혼해 슬하 두 딸을 두고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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