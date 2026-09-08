사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

배우 강소라가 꾸밈을 덜어낸 내추럴한 분위기 속에서도 건강미 넘치는 일상을 공개하며 시선을 사로잡았다.강소라는 최근 자신의 인스타그램에 "디자인도 깔끔하고 가벼워서 운동할 때도, 평소에도 부담 없이 착용할 수 있는 요즘 저의 작은 건강 루틴템"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 강소라는 거울이 설치된 실내 공간에서 발레 바에 몸을 기댄 채 손가락 끝을 맞대는 포즈를 취하며 카메라를 바라보고 있다. 회색 슬리브리스 상의에 자연스럽게 늘어뜨린 긴 헤어, 은은한 미소가 어우러져 편안하면서도 건강한 분위기를 자아냈고 손목의 비즈 팔찌와 손가락 반지가 소소한 포인트를 더했다.이어진 사진에서 강소라는 같은 공간에서 비슷한 포즈를 취한 채 고개를 살짝 기울이며 부드러운 눈빛을 드러냈다. 거울에 비친 모습과 함께 담긴 자연스러운 구도가 꾸밈없는 매력을 한층 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 강소라는 밝은 배경 앞에서 카메라를 가까이 든 셀카를 촬영하며 손가락으로 브이 모양을 만들어 보였고 마지막 사진에서는 손등을 입가에 살짝 댄 채 카메라를 응시하며 차분한 표정을 지었다. 메이크업을 최소화한 듯한 맑은 피부와 편안한 스타일링이 일상 속 자연스러운 분위기를 완성했다.사진을 본 팬들은 "언제나 아름다운 언니 사랑해", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "운동 율심히 하셨습니다", "너무너무 예쁘네요", "소라씨 완전 날씬" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 강소라는 고등학교 재학 당시 70kg에서 20kg를 감량한 데 이어 첫째 아이 출산 후 6개월 만에 탄탄한 복근을 완성한 바 있다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 임신 중에도 철저한 자기관리 위해를 발레, 필라테스, 요가 등 다양한 종목의 운동을 넘나들며 완벽 소화한 근황을 전했다. 또 조현아 유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'에 출연해 "야채를 밥처럼 반찬대신 먹는다"며 "생채소보다는 브로콜리나 양배추를 쪄서 먹는다"고 밝히기도 했다.한편 강소라는 1990년생으로 36세이며 지난 2020년 연상의 한의사와 결혼해 슬하 두 딸을 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr