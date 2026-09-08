김연아가 최근 온라인상에서 제기된 임신설에 선을 그었다./사진=텐아시아DB

김연아가 최근 온라인상에서 제기된 임신설에 선을 그었다./사진=텐아시아DB

김연아가 최근 온라인상에서 제기된 임신설에 선을 그었다.8일 김연아 소속사 측은 "김연아의 임신설은 사실이 아니다"라고 밝혔다. 이어 "옷에 따라 살이 쪄 보일 수도 있는 부분"이라며 "이전에도 임신설이 불거진 적이 있는데 당시에도 아니었고, 현재도 임신이 아니다"라고 재차 강조했다.이번 임신설은 김연아가 최근 공식 석상에 모습을 보인 뒤 불거졌다. 김연아는 지난 6일 서울 잠실 롯데 에비뉴엘에서 진행된 한 뷰티 브랜드 행사에 참석했다.김연아는 민소매 블랙 롱 드레스를 입고 행사장에 등장했다. 이후 현장 사진과 영상이 온라인을 통해 확산하면서 일부 누리꾼 사이에서 평소와 체형이 달라 보인다는 반응이 나왔고, 이를 근거로 임신한 것 아니냐는 추측이 제기됐다. 이에 소속사가 사실무근이라는 입장을 내놓으면서 해당 의혹을 일축했다.김연아는 결혼 후에도 사생활을 둘러싼 확인되지 않은 소문에 휩싸인 바 있다. 2023년에는 온라인을 중심으로 이혼설과 출산설 등이 확산했고, 당시 양측 소속사는 허위 사실에 대한 강경 대응 방침을 밝혔다.김연아는 크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 2022년 10월 결혼했다. 두 사람은 2018년 아이스쇼를 통해 처음 만나 연인으로 발전했으며 약 3년간 교제한 끝에 결혼했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr