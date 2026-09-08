사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 편안한 스타일링으로 자연스러운 매력을 드러냈다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "프랑스 잘사는 친구 집에 초대받아서 생일 저녁 먹고 온 기분🇫🇷🥂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 화이트 외벽과 블랙 아치형 출입문 앞에서 회색 긴팔 티셔츠에 연청 데님 미니스커트를 매치한 차림으로 음료병을 손에 든 채 걸어 나오고 있다. 브라운 숄더백과 머리 위 선글라스, 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리가 어우러지며 햇살 아래 내추럴한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 한그루는 같은 장소에서 카메라를 향해 미소를 지으며 포즈를 취하고 있다. 한 손에는 음료병을 들고 다른 한쪽 어깨에는 브라운 미니백을 멘 모습이며 블랙 슬리퍼와 심플한 스타일링이 편안한 매력을 더했다.마지막 사진에서 한그루는 올리브 컬러 캐비닛과 오렌지 색상의 레인지가 놓인 주방 공간에 앉아 휴대전화를 귀에 댄 채 옆을 바라보고 있다. 회색 상의와 데님 스커트를 그대로 착용한 모습으로 자연스러운 표정과 차분한 분위기가 담겼다.이를 본 팬들은 "즐거운 자리 해주셔서 감사해요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "아름다워요", "여전하시군" 등의 댓글을 달았다.앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서 "난 간헐적 단식을 좀 하는 편인 것 같다"며 "만약 촬영이 있다면 점심때 진짜 토 나올 때까지 먹고 그다음 한 2시 이후부터 안 먹는데 먹어도 요거트 정도"라고 밝혔다. 한그루는 인바디 결과표를 공개, 47.6kg에 골격근량 21.3kg, 체지방량 8.6kg을 인증한 바 있다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr