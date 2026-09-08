가수 도경수 / 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 도경수가 개표소 봉쇄 시위 여파로 서울 콘서트장을 변경한다. 기존 예매 티켓은 전량 취소되며 재예매가 진행된다.8일 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트에 따르면 도경수의 콘서트 투어 '데이 오프' 서울 공연은 오는 10월 2일부터 4일까지 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장 5홀에서 열린다. 당초 예정된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 장소만 변경됐다.핸드볼경기장 일대에서는 지난 6월 5일부터 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있다. 이날 종목단체 직원들이 경찰 협조로 95일 만에 내부에 진입했지만, 공연장 운영 차질은 계속되고 있다.기존 예매 건은 이날 오후 2시에 일괄 취소돼 자동 환불된다. 기존 예매자의 국내 선예매는 14일 오후 8시, 글로벌 선예매는 15일 오후 8시에 진행된다. 일괄 취소 전 직접 티켓을 취소하면 선예매 혜택을 받을 수 없다.앞서 박서진과 일본 그룹 JO1의 공연이 취소됐으며, 유노윤호와 엔플라잉도 공연장을 잠실실내체육관으로 옮겼다.한편 도경수는 이날 네 번째 미니앨범 'DOPAMINE'을 발매한다. 오는 10월 서울을 시작으로 아시아 투어를 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr