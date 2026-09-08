사진 = 이채민 인스타그램

사진 = 이채민 인스타그램

사진 = 이채민 인스타그램

배우 이채민이 시상식 비하인드와 함께 훈훈한 비주얼을 공개했다.이채민은 최근 자신의 인스타그램에 "SKA✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이채민은 반짝이는 소재가 더해진 블랙 슈트를 입고 어두운 공간에 앉아 보랏빛 'SKA' 트로피를 가슴 앞에 든 채 카메라를 응시하고 있다. 차분한 표정과 또렷한 이목구비가 어우러지며 담백하면서도 강렬한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 이채민은 차량 안에서 숫자 '5' 초가 꽂힌 조각 케이크를 손에 든 채 환하게 미소 짓고 있다. 블랙 슈트 차림을 그대로 유지한 모습과 화이트 컬러 시트가 대비를 이루며 한층 밝은 분위기를 더했다.마지막 사진에서 이채민은 'SKA SPOTV K-POP AWARDS' 포토월 앞에 서 손을 들어 인사하고 있다. 한 손은 주머니에 넣은 채 자연스러운 포즈를 취했으며, 깊게 파인 블랙 이너와 반짝이는 재킷이 어우러져 세련된 스타일링을 완성했다.한편 2000년생인 이채민은 26세로 2021년 tvN 드라마 '하이클래스'를 시작으로 '일타 스캔들' '하이라키', '바니와 오빠들' '캐셔로'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr